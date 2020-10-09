Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 12:49
Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры в Москве Политика, 16:34 Россия заняла девятое место по расходам на трансферы футболистов Спорт, 16:33 Макрон обсудил ситуацию в Карабахе с Алиевым и Пашиняном Политика, 16:30 190% роста за 7 месяцев. Как изменилась цена биткоина в 2020 году Крипто, 16:25 Лукашенко заявил о выдаче Тихановской $15 тыс. из бюджета Политика, 16:22 Участники квеста +1Город узнали о правилах раздельного сбора мусора Партнерский материал, 16:19 Как продуктивно провести время за рулем РБК и Mercedes-Benz, 16:17 Предприниматели обеспокоились возможным арестом топ-менеджера «Траста» Общество, 16:17 Альбом Леонида Агутина вошел в лонг-лист Grammy Стиль, 16:14 Советница Атамбаева сообщила о покушении на экс-президента Политика, 16:06 Hyundai выпустил первый в мире массовый грузовик на водороде Авто, 16:06 Какие сегменты недвижимости восстановятся быстрее других — прогноз CBRE Pro, 16:05 Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Нагорном Карабахе Политика, 15:59 Байден может узаконить марихуану. Это вызвало ралли каннабис-компаний Инвестиции, 15:56
Политика ,  
0 

Лукашенко заявил о выдаче Тихановской $15 тыс. из бюджета

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал свою версию отъезда лидера оппозиции Светланы Тихановской в Литву. Он озвучил ее на совещании по актуальным вопросам, сообщает «БелТА».

«Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас», — сказал Лукашенко.

«Я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей», — рассказал президент Белоруссии. По его словам, Тихановская благодарила и «плакала на шее».

По мнению Лукашенко, оппозиции в начале уличных акций не хватало «сакральной жертвы» и ею могла стать Тихановская. Поэтому он отдал распоряжение КГБ охранять штаб оппозиции, в операции по предотвращению преступления были вовлечены 120 силовиков. После этого власти организовали выезд Тихановской в Литву, посольство помогало ей с переездом и помогало в поиске квартиры, утверждает президент.

«Этой сакральной жертвы не случилось, а представьте, если бы это произошло. Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, и это было ее желание», — закончил свой рассказ Лукашенко.

Тихановская объяснила желание встретиться с Путиным
Политика
Светлана Тихановская

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter