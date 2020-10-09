Лукашенко заявил о выдаче Тихановской $15 тыс. из бюджета

Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал свою версию отъезда лидера оппозиции Светланы Тихановской в Литву. Он озвучил ее на совещании по актуальным вопросам, сообщает «БелТА».

«Та гражданка Беларуси и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас», — сказал Лукашенко.

«Я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей», — рассказал президент Белоруссии. По его словам, Тихановская благодарила и «плакала на шее».

По мнению Лукашенко, оппозиции в начале уличных акций не хватало «сакральной жертвы» и ею могла стать Тихановская. Поэтому он отдал распоряжение КГБ охранять штаб оппозиции, в операции по предотвращению преступления были вовлечены 120 силовиков. После этого власти организовали выезд Тихановской в Литву, посольство помогало ей с переездом и помогало в поиске квартиры, утверждает президент.

«Этой сакральной жертвы не случилось, а представьте, если бы это произошло. Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти, и это было ее желание», — закончил свой рассказ Лукашенко.