В Британии сочли опасным недооценивать спецслужбы России из-за «провалов»

Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что нельзя забывать о навыках российских спецслужбы, несмотря на их недавние провалы. Ранее США и Нидерланды обвинили Россию в попытке взлома серверов ряда международных организаций

Бен Уоллес (Фото: Suzanne Plunkett / Reuters)

Недавние неудачи российской военной разведки позволили легко смеяться над русскими шпионами, однако Запад не должен недооценивать навыки когда-то могущественных кремлевских спецслужб.

Такое заявление сделал Бен Уоллес, замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности и противодействия экономическим преступлениям, сообщает Reuters.

Вечером 4 октября Министерство юстиции США сообщило об обвинениях в «злонамеренной киберактивности» в адрес семерых россиян, которых ведомство сочло сотрудниками Главного управления Генштаба (ранее ГРУ). По данным Вашингтона, россияне причастны к хакерским атакам на антидопинговые агентства и организации в США и за их пределами (WADA, USADA и др)., а также другие спортивные организации (FIFA, IAAF и др.). Трое из семерых — Иван Ермаков, Артем Малышев и Дмитрий Бадин — в США в июне этого года уже были обвинены во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

Обвинения в попытках совершить хакерские атаки против еще четверых — Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова и Алексея Минина — помимо Вашингтона, также выдвинули Нидерланды. По данным спецслужб этой страны, «четверка» прилетела в апреле 2018 года в Амстердам.

Там они арендовали автомобиль Citroen, в который затем поместили электронное оборудование, добрались до Гааги и припарковали возле отеля у здания Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). ​Осуществить взлом серверов организации россиянам не удалось из-за противодействия голландской стороны, заявили правоохранительные органы Нидерландов. Оборудование было конфисковано, а россиян из страны выслали.

Кроме того, британские спецслужбы считают, что российские разведчики причастны к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Лондоне говорят, что он пострадал в результате спецоперации, которую проводили россияне Александр Петров и Руслан Баширов.

Москва обвинения в причастности к названным западными спецслужбами эпизодам отвергает.