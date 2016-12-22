ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,04 66,02 EUR Нал. 76,92 75,81 USD Бирж. 66,65 +0,09 EUR Бирж. 76,29 -0,19 USD ЦБ. 66,40 -0,57 EUR ЦБ. 76,21 -0,78 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6658,20 +56,70 IMOEX 2471,17 +0,69% RTSI 1168,01 +0,84% Brent 84,61 +1,21% DJIA 26495,26 +0,18% Nasdaq 7736,28 -0,64%
В Британии сочли опасным недооценивать спецслужбы России из-за «провалов»
Лента новостей
После срыва сделки с «Альфой» Veolia с РФПИ объявили о новом проекте 13:29, Бизнес Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 13:26, РБК и Инвитро Песков посоветовал не поддаваться эмоциям в деле Мамаева и Кокорина 13:26, Политика В Британии сочли опасным недооценивать спецслужбы России из-за «провалов» 13:16, Политика РФС заявил о брошенной Кокориным и Мамаевым «тени» на российский футбол 13:15, Общество Глава ФСБ отчитался об уничтожении на Северном Кавказе 50 боевиков 13:15, Общество Бот с Уолл-стрит: что такое алгоритмическая торговля криптовалютами 13:07, Крипто Чем определяется ценность мяса и его стоимость 13:07, РБК и Мираторг Драки и убийства: за что заводили дела на российских спортсменов 12:51, Фотогалерея  Президент UFC заверил в сохранении чемпионского титула за Нурмагомедовым 12:45, Общество Как полюбить овощи и питаться правильнее 12:43, РБК и Philips Совет директоров «Транснефти» обсудил выкуп бумаг компании 12:38, Бизнес СК возбудил дело после обрушения моста в Приамурье 12:31, Общество 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 12:20, РБК и Lenovo «Краснодар» решил разорвать контракт с Мамаевым 12:10, Общество Новак назвал твиты Трампа причиной сумятицы на рынке нефти 12:04, Экономика Криптобиржа Binance удалит 4 токена: они уже подешевели 12:02, Крипто С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 11:57, РБК и Canon Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 2 тыс. человек 11:56, Общество В Индии за шпионаж задержали инженера совместного с Россией предприятия 11:49, Политика Как работает единственное в России производство виниловых пластинок 11:48, Стиль СБУ назвала диверсию возможной причиной пожара на военном складе 11:39, Общество В Барнауле суд вернул прокурору дело обвиняемой за мемы в «ВКонтакте» 11:37, Общество Суд обязал Абрамовича заплатить €1,2 млн налога за дом на Лазурном Берегу 11:36, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 11:35, РБК и Schneider Electric После пожара на военном складе на Украине за помощью пришли 63 человека 11:27, Общество
В Британии сочли опасным недооценивать спецслужбы России из-за «провалов»
Политика, 13:16
0
В Британии сочли опасным недооценивать спецслужбы России из-за «провалов»
Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что нельзя забывать о навыках российских спецслужбы, несмотря на их недавние провалы. Ранее США и Нидерланды обвинили Россию в попытке взлома серверов ряда международных организаций
Бен Уоллес (Фото: Suzanne Plunkett / Reuters)

Недавние неудачи российской военной разведки позволили легко смеяться над русскими шпионами, однако Запад не должен недооценивать навыки когда-то могущественных кремлевских спецслужб.

Такое заявление сделал Бен Уоллес, замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности и противодействия экономическим преступлениям, сообщает Reuters.

Новые приключения ГРУ: в чем обвиняют россиян в США и Нидерландах
Политика

Вечером 4 октября Министерство юстиции США сообщило об обвинениях в «злонамеренной киберактивности» в адрес семерых россиян, которых ведомство сочло сотрудниками Главного управления Генштаба (ранее ГРУ). По данным Вашингтона, россияне причастны к хакерским атакам на антидопинговые агентства и организации в США и за их пределами (WADA, USADA и др)., а также другие спортивные организации (FIFA, IAAF и др.). Трое из семерых — Иван Ермаков, Артем Малышев и Дмитрий Бадин — в США в июне этого года уже были обвинены во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

Главные улики Нидерландов по делу высланных россиян. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

Обвинения в попытках совершить хакерские атаки против еще четверых — Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова и Алексея Минина — помимо Вашингтона, также выдвинули Нидерланды. По данным спецслужб этой страны, «четверка» прилетела в апреле 2018 года в Амстердам.

The Insider и Bellingcat назвали Александра Петрова врачом из ГРУ
Политика

Там они арендовали автомобиль Citroen, в который затем поместили электронное оборудование, добрались до Гааги и припарковали возле отеля у здания Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). ​Осуществить взлом серверов организации россиянам не удалось из-за противодействия голландской стороны, заявили правоохранительные органы Нидерландов. Оборудование было конфисковано, а россиян из страны выслали.

Кроме того, британские спецслужбы считают, что российские разведчики причастны к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Лондоне говорят, что он пострадал в результате спецоперации, которую проводили россияне Александр Петров и Руслан Баширов.

Москва обвинения в причастности к названным западными спецслужбами эпизодам отвергает.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Разведка
Главное
«Краснодар» решил разорвать контракт с Мамаевым Общество
Материалы по теме
Кремль отказался вести дискуссию о личности Боширова Политика
Кремль предложил держаться версии Путина в вопросе о личности Боширова Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter