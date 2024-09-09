Премьер Грузии объяснил отзыв украинского дипломата покупкой стиралок

По словам Кобахидзе, отзыв дипломата не был политическим актом, как то было в 2022 году. Утром новый глава МИД Украины отозвал посла Михаила Харишина за полное непонимание им «реалий дипломатии воюющего государства»

Ираклий Кобахидзе (Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости)

Украинские власти отозвали временного поверенного в делах страны в Грузии Михаила Харишина из-за покупки стиральных машин, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит 1tv.

«Это не политический акт. Конкретный представитель <...>, все еще имеющий дипломатический статус, закупал предметы быта. <...> Не надо было покупать их в условиях войны. Речь идет о стиральных машинах», — рассказал Кобахидзе.

По информации издания «Зеркало недели», на первом совещании с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой Харишин поднял вопрос о замене стиральных машин в посольстве. После этого 9 сентября Сибига отозвал Харишина из-за «полного непонимания [им] реалий дипломатии воюющего государства». По словам Сибиги, ведомство должно соответствовать реалиям страны, которая находится в состоянии войны, а сам дипломат — быть «играющим тренером, который не ждет указаний из центра, а действует инициативно, берет на себя ответственность».

Премьер-министр Грузии уточнил, что случившееся нельзя сравнивать с отзывом украинского посла из Грузии, произошедшем в 2022 году. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посла отзывают из-за «препятствий добровольцам, которые хотят нам помочь» и за позицию грузинских властей по санкциям против России. Грузия отказалась их вводить.

Сибигу назначили на должность министра иностранных дел несколько дней назад, 5 сентября 2024 года. Ранее он был первым замминистра иностранных дел и заместителем главы офиса президента. До него пост главы украинского внешнеполитического ведомства занимал Дмитрий Кулеба.