Киев отозвал главу посольства в Грузии из-за «непонимания реалий»

Новый глава МИДа Украины Андрей Сибига отозвал посла страны в Грузии из-за «полного непонимания реалий дипломатии».

«Сообщил о внесении представления об увольнении заместителя министра [иностранных дел] Ирины Боровец, а также о прекращении долгосрочной командировки временного поверенного [в делах Украины] в Грузии (полное непонимание им реалий дипломатии воюющего государства)», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной на территории России экстремистской организации)

По словам Сибиги, ведомство должно соответствовать реалиям страны, которая находится в состоянии войны, послы государства «не могут быть оторванными от реалий».

Дипломат подчеркнул, что посол должен быть «играющим тренером, который не ждет указаний из центра, а действует инициативно, берет на себя ответственность».

Должность временного поверенного в делах Украины в Грузии занимает Михаил Харишин.

Сибигу назначили на должность министра иностранных дел несколько дней назад — 5 сентября 2024 года. Ранее он был первым замминистра иностранных дел и заместителем главы офиса президента. До него пост главы МИДа занимал Дмитрий Кулеба.

Отношения между Украиной и Грузией начали портиться несколько лет назад. 11 марта правительство Грузии выпустило заявление, в котором перечислило действия Киева, которые вызывают у Тбилиси «сожаление и глубокую тревогу»:

Одним из таких шагов стал отзыв Украиной чрезвычайного и полномочного посла в Грузии в марте 2022 года под «непонятным» предлогом, что Тбилиси не ввел санкции против России и не отправил военных добровольцев на Украину. Россия осуждает помощь Украине и считает санкции незаконными.

Также правительство Грузии обвинило украинские власти в том, что они под предлогом предсмертного состояния бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили в июле 2023 года рекомендовали чрезвычайному и полномочному послу Грузии на Украине вернуться в страну. Тбилиси раскритиковал украинские власти и за заявления о политике, в которых указывались политические мотивы его тюремного заключения. Саакашвили является гражданином Украины.