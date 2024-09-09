Кобахидзе заявил о «беспрецедентном вмешательстве» в выборы Грузии

Ираклий Кобахидзе (Фото: David Mdzinarishvili / EPA / ТАСС)

Парламентские выборы в Грузии, запланированные на 26 октября, будут проходить в условиях «беспрецедентного внешнего вмешательства», сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает Interpressnews. Так он высказался о наблюдательной миссии «Мой голос», объединившей более 30 гражданских организаций.

«Это избирательная кампания, а не наблюдательная миссия. Вы можете увидеть их предвыборные агитационные материалы, где они непосредственно агитируют в пользу или против конкретных политических сил», — заявил он, назвав подобное «грубым нарушением принципов выборов».

По его словам, в «Мой голос» включены представители «Нацдвижения», основателем которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

При этом Кобахидзе выразил уверенность, что названное им «внешнее вмешательство» не сможет повлиять на результаты выборов.

Ранее премьер предупредил, что оппозиция «попытается атаковать государственные институты и расколоть страну» из-за отсутствия надежд на победу. По его оценке, оппозицию поддерживают около 25% граждан Грузии.

Президент Саломе Зурабишвили назвала день выборов «днем спасения будущего страны». Кобахидзе отметил, что победа правящей «Грузинской мечты» — необходимое условие в том числе для пути к «европейской интеграции».