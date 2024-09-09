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Политика ,  
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Кобахидзе заявил о «беспрецедентном вмешательстве» в выборы Грузии

Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе (Фото: David Mdzinarishvili / EPA / ТАСС)

Парламентские выборы в Грузии, запланированные на 26 октября, будут проходить в условиях «беспрецедентного внешнего вмешательства», сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает Interpressnews. Так он высказался о наблюдательной миссии «Мой голос», объединившей более 30 гражданских организаций.

«Это избирательная кампания, а не наблюдательная миссия. Вы можете увидеть их предвыборные агитационные материалы, где они непосредственно агитируют в пользу или против конкретных политических сил», — заявил он, назвав подобное «грубым нарушением принципов выборов».

По его словам, в «Мой голос» включены представители «Нацдвижения», основателем которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

При этом Кобахидзе выразил уверенность, что названное им «внешнее вмешательство» не сможет повлиять на результаты выборов.

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Ираклий Кобахидзе

Ранее премьер предупредил, что оппозиция «попытается атаковать государственные институты и расколоть страну» из-за отсутствия надежд на победу. По его оценке, оппозицию поддерживают около 25% граждан Грузии.

Президент Саломе Зурабишвили назвала день выборов «днем спасения будущего страны». Кобахидзе отметил, что победа правящей «Грузинской мечты» — необходимое условие в том числе для пути к «европейской интеграции».

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парламентские выборы Грузия Ираклий Кобахидзе
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