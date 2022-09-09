Росфинмониторинг исключил Хованского из списка экстремистов

Блогера внесли в список в августе 2021 года. Ранее суд прекратил дело Хованского об оправдании терроризма за истечением срока давности. Поводом для возбуждения дела стало исполнение песни о теракте на Дубровке на стриме 2012 года

Юрий Хованский (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) исключила YouTube-блогера Юрия Хованского из перечня лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, обновленный список опубликован на ее сайте.

Адвокат Хованского Никита Тимофеев сообщил РБК, что исключение из списка произошло после того, как они обратились в прокуратуру. «Вообще исключение из списка террористов должно происходить автоматически после вынесения такого решения. Но мы обратились в прокуратуру с просьбой направить соответствующую информацию в Росфинмониторинг, и прокуратура нам написала, что они это сделали. Вероятно, исключение — это реакция Росфинмониторинга на письмо прокуратуры», — сообщил РБК адвокат Хованского Никита Тимофеев. По его словам, в итоге блогера исключили из списка экстремистов через три-четыре недели после обращения в прокуратуру.

Согласно правилам формирования перечня террористов и экстремистов, Росфинмониторинг может включить в список тех граждан, в отношении кого есть сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности. Такую информацию регулятору могут передать Следственный комитет, Генпрокуратура, Минюст, ФСБ и МВД. В частности, по закону основанием для включения в список может стать возбуждение уголовного дела по ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

На Хованского в июне 2021 года завели дело по подозрению в оправдании терроризма за песню о теракте в Театральном центре на Дубровке в 2002 году. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 205.2 УК России «Оправдание терроризма». На момент регистрации уголовного дела во 2-м Западном окружном военном суде Москвы срок давности по ч. 1 ст. 205.2 УК уже истек. В конце июля суд прекратил дело в отношении блогера по этой причине.

Через два месяца после задержания Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов. Хованский извинился за исполнение песни. Однако как блогер, так и его адвокаты настаивали, что песню исполнили лишь один раз — на стриме в 2012 году, когда статьи, по которой его судили, еще не существовало.

РБК ознакомился с материалами дела и выяснил, что показания против Хованского дали три петербуржца, причем двое из них ранее могли работать в полиции. В 2018 году они якобы случайно услышали песню с одобрением теракта на Дубровке из смартфонов незнакомых людей, а в апреле 2021 года наткнулись на трек в интернете и пожаловались в центр «Э» МВД. В протоколах с показаниями свидетелей совпадала половина фраз и абзацев.

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На YouTube блогера Юрия Хованского подписаны более 4,45 млн человек.