Избиркомы ряда регионов разрешили голосование на остановках и в автобусах
Избиркомы как минимум в пяти регионах утвердили перечень участков «с использованием дополнительной возможности реализации избирательных прав», которые предполагают голосование вне специальных помещений. Такие участки предусмотрены из-за удаленности некоторых населенных пунктов и отсутствия транспортного сообщения, обосновали в комиссиях.
На выборах губернатора Калининградской области дополнительная форма голосования будет применяться в 14 округах. Так, в Гвардейском муниципальном округе избиратели смогут проголосовать в специальном автобусе, в Балтийском и Светловском городских округах — в палатке на площадке у автобусной остановки или в войсковой части, а в Полесском муниципальном округе голос можно будет отдать в холле детского сада, на площадке у торговой палатки или в помещении сельской библиотеки.
В Удмуртии, где состоятся выборы главы республики, участки вне помещений для голосования из-за трудностей с транспортным сообщением будут в 26 из 34 районов — такое решение приняли территориальные избиркомы (ТИК), следует из постановление ЦИК Удмуртии от 31 августа. В Октябрьском районе Ижевска места проведения дополнительного голосования развернут на автобусных остановках, возле строительного магазина и на территории ПНИ. В Увинском районе Удмуртии — в культурно-спортивном центре, беседке рядом с одним из домов в деревне Сухая Видзя, а также в автобусе, бывшем здании ФАП и бригадном доме.
Постановление о дополнительной форме голосования приняла и ТИК Сережского района Карелии — там голосование, в частности, состоится на месте проведения общих собраний жителей дачных кооперативов.
Постановление о голосовании вне помещений в ряде районов из-за удаленности опубликовали избиркомы Саратовской и Новгородской областей, где пройдут выборы глав субъектов. Документы не содержат подробного описания избирательных участков, только населенный пункт их расположения.
Избирком Кировской области сначала принял постановление о дополнительных формах, которые предусматривали голосование в зданиях медпунктов, библиотек, сельских клубов, на остановках общественного транспорта, около магазинов, однако затем комиссия отменила собственный документ и отказалась от голосования «на пеньках».
«На придомовых территориях голосования нигде нет, слава богу, не даем повод для спекуляций — отметила во время заседания ЦИК 7 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова. — Только еще дополнительная форма, где труднодоступные поселочки, где живут пожилые люди, где дороги плохие, — вот используем ее. Не скажу, что очень широко». Возможность особой организации участков в отдаленных и труднодоступных местах предусмотрена постановлением ЦИК.
Ранее глава ЦИК заявила, что голосование на придомовых территориях не будет использоваться на сентябрьских выборах. По ее словам, «голосование на пеньках» сработало, когда был пик заболеваемости COVID-19, но сейчас возвращаться к этой форме голосования необходимости нет. В 2022 году Центризбирком не рекомендовал регионам использовать такой вид волеизъявления.
Перед прошлыми выборами в Госдуму осенью 2021 года ЦИК показывала фотографии участков на футбольном поле и кафе. Как отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, нарушений в организации подобных участков нет.