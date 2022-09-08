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Избиркомы ряда регионов разрешили голосование на остановках и в автобусах

Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС
Фото: Алексей Кушниренко / ТАСС

Избиркомы как минимум в пяти регионах утвердили перечень участков «с использованием дополнительной возможности реализации избирательных прав», которые предполагают голосование вне специальных помещений. Такие участки предусмотрены из-за удаленности некоторых населенных пунктов и отсутствия транспортного сообщения, обосновали в комиссиях.

На выборах губернатора Калининградской области дополнительная форма голосования будет применяться в 14 округах. Так, в Гвардейском муниципальном округе избиратели смогут проголосовать в специальном автобусе, в Балтийском и Светловском городских округах — в палатке на площадке у автобусной остановки или в войсковой части, а в Полесском муниципальном округе голос можно будет отдать в холле детского сада, на площадке у торговой палатки или в помещении сельской библиотеки.

В Удмуртии, где состоятся выборы главы республики, участки вне помещений для голосования из-за трудностей с транспортным сообщением будут в 26 из 34 районов — такое решение приняли территориальные избиркомы (ТИК), следует из постановление ЦИК Удмуртии от 31 августа. В Октябрьском районе Ижевска места проведения дополнительного голосования развернут на автобусных остановках, возле строительного магазина и на территории ПНИ. В Увинском районе Удмуртии — в культурно-спортивном центре, беседке рядом с одним из домов в деревне Сухая Видзя, а также в автобусе, бывшем здании ФАП и бригадном доме.

Постановление о дополнительной форме голосования приняла и ТИК Сережского района Карелии — там голосование, в частности, состоится на месте проведения общих собраний жителей дачных кооперативов.

Постановление о голосовании вне помещений в ряде районов из-за удаленности опубликовали избиркомы Саратовской и Новгородской областей, где пройдут выборы глав субъектов. Документы не содержат подробного описания избирательных участков, только населенный пункт их расположения.

Избирком Кировской области сначала принял постановление о дополнительных формах, которые предусматривали голосование в зданиях медпунктов, библиотек, сельских клубов, на остановках общественного транспорта, около магазинов, однако затем комиссия отменила собственный документ и отказалась от голосования «на пеньках».

«На придомовых территориях голосования нигде нет, слава богу, не даем повод для спекуляций — отметила во время заседания ЦИК 7 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова. — Только еще дополнительная форма, где труднодоступные поселочки, где живут пожилые люди, где дороги плохие, — вот используем ее. Не скажу, что очень широко». Возможность особой организации участков в отдаленных и труднодоступных местах предусмотрена постановлением ЦИК.

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Ранее глава ЦИК заявила, что голосование на придомовых территориях не будет использоваться на сентябрьских выборах. По ее словам, «голосование на пеньках» сработало, когда был пик заболеваемости COVID-19, но сейчас возвращаться к этой форме голосования необходимости нет. В 2022 году Центризбирком не рекомендовал регионам использовать такой вид волеизъявления.

Перед прошлыми выборами в Госдуму осенью 2021 года ЦИК показывала фотографии участков на футбольном поле и кафе. Как отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, нарушений в организации подобных участков нет.

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова
голосование губернаторские выборы региональные выборы Единый день голосования
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