Лукашенко объяснил увольнение руководителя КГБ делом против россиян

Валерий Вакульчик (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Бывший глава белорусского КГБ Валерий Вакульчик лишился своего поста из-за ситуации с задержанием 33 россиян в Белоруссии в конце июля. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который 8 сентября участвовал в интервью с президентом Александра Лукашенко.

«Мы спросили, из-за этой всей истории (с задержанием россиян) лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал «да», — передал Бабаян разговор с Лукашенко.

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