Прокурор Москвы подал иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам

Всего ответчиками стали восемь человек, большая часть из них — сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В чем суть иска — неизвестно

Прокурор Москвы подал иск к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному, юристу организации Любови Соболь, муниципальному депутату Красносельского района Москвы Илье Яшину, директору ФБК Ивану Жданову, ведущей одной из программ на YouTube-канале Навального Владимиру Милову, сотруднику фонда Георгию Албурову, координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову, а также незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Александру Соловьеву. Карточка иска размещена в электронной базе Черемушкинского районного суда Москвы.

Исковое заявление зарегистрировано в суде на прошлой неделе, 4 сентября. В понедельник, 9 сентября, его оставили без движения. Суть иска при этом не уточняется.

Пресс-секретарь Черемушкинского суда Ирэна Козаева в разговоре с РБК уточнила, что в заявлении прокуратуры были недостатки, поэтому иск оставили без движения, и до конца сентября надзорное ведомство имеет право подать заявление повторно.

«Возможно истцы направят вновь, возможно будут иск забирать, поэтому сейчас [суть претензий] комментировать преждевременно», — пояснила она.

РБК направил запрос в пресс-службу прокуратуры Москвы.