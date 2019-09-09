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Прокурор Москвы подал иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Всего ответчиками стали восемь человек, большая часть из них — сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В чем суть иска — неизвестно

Прокурор Москвы подал иск к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному, юристу организации Любови Соболь, муниципальному депутату Красносельского района Москвы Илье Яшину, директору ФБК Ивану Жданову, ведущей одной из программ на YouTube-канале Навального Владимиру Милову, сотруднику фонда Георгию Албурову, координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову, а также незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Александру Соловьеву. Карточка иска размещена в электронной базе Черемушкинского районного суда Москвы.

Исковое заявление зарегистрировано в суде на прошлой неделе, 4 сентября. В понедельник, 9 сентября, его оставили без движения. Суть иска при этом не уточняется.

Пресс-секретарь Черемушкинского суда Ирэна Козаева в разговоре с РБК уточнила, что в заявлении прокуратуры были недостатки, поэтому иск оставили без движения, и до конца сентября надзорное ведомство имеет право подать заявление повторно.

«Возможно истцы направят вновь, возможно будут иск забирать, поэтому сейчас [суть претензий] комментировать преждевременно», — пояснила она.

РБК направил запрос в пресс-службу прокуратуры Москвы.

Адвокат Соловьева Сергей Бадамшин пояснил РБК, что ему неизвестны исковые требования прокуратуры Москвы. Адвокат Яшина Вадим Прохоров также сказал РБК, что суть исковых претензий прокуратуры ему неизвестна, и добавил, что ни он, ни его подзащитный «еще не видели самого иска».

Любовь Соболь пояснила РБК, что «исковые требования [по иску прокуратуры Москвы] не получала, понимания нет».

Адвокат Милова Валентина Фролова сообщила РБК, что «содержание иска ей неизвестно». «Он оставлен без движения. Если суд примет, сможем ознакомиться», — сказала Фролова.

Ранее иски к оппозиционерам уже подавали «Мосгортранс», московский метрополитен, ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (ресторан «Армения»). Все они требуют компенсаций из-за прошедших в Москве несогласованных акций протеста 27 июля и 3 августа. «Мосгортанс», «Автомобильные дороги» и ресторан «Армения» требуют выплатить им 13 млн руб., метрополитен — более 53,6 тыс. руб.

Митинги 27 июля и 3 августа — одни из серии несогласованных протестных акций в Москве, которые прошли после отказа Мосизбиркома регистрировать на осенние выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов из-за большого процента брака в подписях. По официальным данным, в ходе них полицейские задержали более 1,6 тыс. человек, под арест отправили более 100 из них.

Авторы: Анна Трунина, Егор Губернаторов
Теги: Москва, Алексей Навальный, Илья Яшин, Любовь Соболь, иск в суд
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