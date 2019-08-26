Адвокат сообщил о деталях иска московского метро к организаторам митинга

Исковые требования ГУП «Московский метрополитен» обусловлены возмещением зарплаты сотрудникам метро, которые работали в день несогласованной акции 27 июля. Об этом РБК сообщил Сергей Бадамшин — адвокат незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева.

«По версии метрополитена, в связи с происходящими событиями им пришлось больше работать, и поэтому они требуют возмещения на заработную плату сотрудникам, которые работали в этот день», — рассказал Бадамшин.

Адвокат добавил, что несогласованная акция прошла в выходной день, исходя из чего была рассчитана сумма компенсации.

Ранее в августе столичный метрополитен подал иск к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму и основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному. В Коптевском районном суде, куда поступил иск, рассказали, что сумма требований составляет более 53,6 тыс. руб.