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Walt Disney $160 (+19,4%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Адвокат сообщил о деталях иска московского метро к организаторам митинга

Исковые требования ГУП «Московский метрополитен» обусловлены возмещением зарплаты сотрудникам метро, которые работали в день несогласованной акции 27 июля. Об этом РБК сообщил Сергей Бадамшин — адвокат незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева.

«По версии метрополитена, в связи с происходящими событиями им пришлось больше работать, и поэтому они требуют возмещения на заработную плату сотрудникам, которые работали в этот день», — рассказал Бадамшин.

Адвокат добавил, что несогласованная акция прошла в выходной день, исходя из чего была рассчитана сумма компенсации.

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С организаторов несогласованных акций в Москве потребовали ₽13 млн

Ранее в августе столичный метрополитен подал иск к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму и основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному. В Коптевском районном суде, куда поступил иск, рассказали, что сумма требований составляет более 53,6 тыс. руб.

«Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (ресторан «Армения») также подали иски с требованием компенсации на общую сумму 13 млн руб. «Мосгортранс» назвал причиной подачи иска простой транспорта из-за перекрытия дорог во время митинга 27 июля. В компании «Анкор» заявляли, что им пришлось приостановить работу заведения общественного питания.

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По данным полиции, на несогласованной акции 27 июля были задержаны 1074 человека, правозащитники сообщали о 1373 задержанных.

Теги: новости РБК, Мосгордума, Выборы, «Московский метрополитен», Метро
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