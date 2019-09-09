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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Собянин заявил о ставшей «политически разноплановой» Мосгордуме
По словам мэра Москвы, прошедшие выборы в Мосгордуму стали самыми эмоциональными и конкурентными за всю последнюю историю. Политическая разноплановость пойдет парламенту на пользу, уверен Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал прошедшие в воскресенье выборы в Мосгордуму, которые состоялись в рамках Единого дня голосования. По словам столичного мэра, выборы были очень эмоциональными и конкурентными, а по их итогам Мосгордума стала политически более разноплановой.

«Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные [выборы] за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов», — написал Собянин на своем сайте, добавив, что «страсти были нешуточные».

Он отметил, что по итогам выборов в состав новой Думы «помимо сильного отряда коммунистов» вошла «когорта от уважаемых партий «Яблоко» и «Справедливая Россия». «Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту», — написал Собянин.

Политика
Кандидаты от оппозиции стали лидерами в трети округов в Москве

8 сентября в Единый день голосования в Москве состоялись выборы в Мосгордуму. По данным Мосгоризбиркома после подсчета 72% бюллетеней, которые приводит «Интерфакс» на выборах в столичный парламент лидируют 18 кандидатов от оппозиции — коммунисты, справороссы и яблочники. По предварительным данным, они лидируют в 18 из 45 одномандатных округов.

Нынешние выборы в Мосгордуму сопровождались серией протестов в Москве, которые начались после того, как независимым кандидатам было отказано в регистрации. Как поясняли в Мосгоризбиркоме, причиной для отказа стал обнаруженный брак в подписях кандидатов. Некоторые из несанкционированных акций протестов привели к массовым задержаниям. 

Фотогалерея 
Акция за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму. Фоторепортаж

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Сергей Собянин, выборы, Мосгордума
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