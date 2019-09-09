Собянин заявил о ставшей «политически разноплановой» Мосгордуме

По словам мэра Москвы, прошедшие выборы в Мосгордуму стали самыми эмоциональными и конкурентными за всю последнюю историю. Политическая разноплановость пойдет парламенту на пользу, уверен Сергей Собянин

Сергей Собянин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал прошедшие в воскресенье выборы в Мосгордуму, которые состоялись в рамках Единого дня голосования. По словам столичного мэра, выборы были очень эмоциональными и конкурентными, а по их итогам Мосгордума стала политически более разноплановой.

«Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные [выборы] за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов», — написал Собянин на своем сайте, добавив, что «страсти были нешуточные».

Он отметил, что по итогам выборов в состав новой Думы «помимо сильного отряда коммунистов» вошла «когорта от уважаемых партий «Яблоко» и «Справедливая Россия». «Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту», — написал Собянин.

8 сентября в Единый день голосования в Москве состоялись выборы в Мосгордуму. По данным Мосгоризбиркома после подсчета 72% бюллетеней, которые приводит «Интерфакс» на выборах в столичный парламент лидируют 18 кандидатов от оппозиции — коммунисты, справороссы и яблочники. По предварительным данным, они лидируют в 18 из 45 одномандатных округов.