В ЛДПР опровергли заслугу «Умного голосования» на выборах в регионе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,73 -0,49 EUR Бирж. 72,50 -0,57 Brent 60,69 -2,51% USD Нал. 66,31 64,60 EUR Нал. 73,28 71,49 USD ЦБ 66,00 -0,05 EUR ЦБ 72,89 +0,01 EUR/USD 1,1026 -0,0008 BTC/USD Бирж. 10 406,00 -80,00 IMOEX 2 797,55 -0,34% RTSI 1 340,52 +0,19% DJIA 26 797,46 +0,26% Nasdaq 8 103,07 -0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 66 (-0,05) Quote, 06 сен, 13:59
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 72,89 (+0,01) Quote, 06 сен, 13:59
Собянин заявил о ставшей «политически разноплановой» Мосгордуме Политика, 02:44 Кандидаты от оппозиции стали лидерами в трети округов в Москве Политика, 02:22 В ЛДПР опровергли заслугу «Умного голосования» на выборах в регионе Политика, 01:46 Врио главы Сахалина набрал 56% голосов по итогам обработки 99% бюллетеней Политика, 01:01 Беглов показал лидерство после подсчета более 10% протоколов Политика, 00:46 Гимнастка Солдатова потеряла сознание в финале турнира в Португалии Спорт, 00:23 Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России» Политика, 00:16 Восемь кандидатов от КПРФ выбились в лидеры на выборах в Мосгордуму Политика, 08 сен, 23:55 «Единая Россия» стала оппозицией в Хабаровском крае Политика, 08 сен, 23:46 Действующие губернаторы показали лидерство на всех выборах глав регионов Политика, 08 сен, 23:22 В центре Москвы автомобиль сбил мужчину в инвалидной коляске Общество, 08 сен, 23:21 Памфилова заявила о предоставлении нападавшему еды и работы при обращении Общество, 08 сен, 22:58 Лидерство кандидатов от власти и «потерянный регион» для «Единой России» Политика, 08 сен, 22:55 ВЦИОМ дал экзитполы для Алтая, Мурманской и Архангельской областей Политика, 08 сен, 22:37
Единый день голосования-2019 ,  
0 
В ЛДПР опровергли заслугу «Умного голосования» на выборах в регионе

Победа ЛДПР в Хабаровском крае обусловлена лишь поддержкой со стороны избирателей и не является заслугой проекта «Умное голосование» оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев, передает ТАСС.

«Полный бред то, что говорит товарищ [Леонид] Волков (соратник Навального, руководил его штабом на президентских выборах в 2018 году — РБК.). Хочется ему сказать, что не надо приписывать себе чужие успехи», — сказал Лебедев, добавив, что благодарен избирателям за поддержку, которая обеспечила партии победу.

По его словам, работа члена ЛДПР Сергея Фургала на посту губернатора края, избранного в прошлом году, показала электорату, что он как представитель партии «работает качественно и хорошо». По этой причине большинство депутатов в Законодательной думе, считает он, составили представители ЛДПР.

Волков, отметил Лебедев, «кандидат, которого он представляет» и все кандидаты, которые «соединены в одно целое под этой личиной» вряд ли когда-либо будут иметь рейтинг выше 5%. «Поэтому присваивать себе 80% не стоит», — заключил депутат.

Леонид Волков написал в Twitter 8 сентября, что почти 80% кандидатов (19 из 24) по округам, предложенных «Умным голосованием», победили по на выборах в заксобрание Хабаровского края.

После обработки 80,53% бюллетеней на выборах в Хабаровском крае ЛДПР набрала 55,94% голосов, КПРФ — 16,71%, а «Единая Россия» — 13,42%. Таким образом, партия власти проиграла одномандатные округа на выборах в заксобрание Хабаровского края. Как сообщали собеседники РБК в «Единой России», рейтинг партии в этом в регионе — один из самых низких по стране.

Политика
«Единая Россия» стала оппозицией в Хабаровском крае

8 сентября во всех 85 регионах России проходят выборы разных уровней. В Хабаровском крае прошли выборы в заксобрания и областные думы.

Теги: ЛДПР, Сергей Фургал, выборы губернатора
Материалы по теме
ЛДПР стала лидером на выборах в думу Хабаровского края
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter