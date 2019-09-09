В ЛДПР опровергли заслугу «Умного голосования» на выборах в регионе

Победа ЛДПР в Хабаровском крае обусловлена лишь поддержкой со стороны избирателей и не является заслугой проекта «Умное голосование» оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев, передает ТАСС.

«Полный бред то, что говорит товарищ [Леонид] Волков (соратник Навального, руководил его штабом на президентских выборах в 2018 году — РБК.). Хочется ему сказать, что не надо приписывать себе чужие успехи», — сказал Лебедев, добавив, что благодарен избирателям за поддержку, которая обеспечила партии победу.

По его словам, работа члена ЛДПР Сергея Фургала на посту губернатора края, избранного в прошлом году, показала электорату, что он как представитель партии «работает качественно и хорошо». По этой причине большинство депутатов в Законодательной думе, считает он, составили представители ЛДПР.

Волков, отметил Лебедев, «кандидат, которого он представляет» и все кандидаты, которые «соединены в одно целое под этой личиной» вряд ли когда-либо будут иметь рейтинг выше 5%. «Поэтому присваивать себе 80% не стоит», — заключил депутат.

Леонид Волков написал в Twitter 8 сентября, что почти 80% кандидатов (19 из 24) по округам, предложенных «Умным голосованием», победили по на выборах в заксобрание Хабаровского края.