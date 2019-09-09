Беглов упрочил лидерство после подсчета 90% протоколов

ЦИК обновила данные по итогам выборов губернатора Санкт-Петербурга. Лидирует врио главы города Александр Беглов с более чем 60% голосов

Александр Беглов (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Александр Беглов продолжает уверенно лидировать на прошедших 8 сентября выборах губернатора Санкт-Петербурга. ТАСС со ссылкой на результаты ЦИК после подсчета 90,11% протоколов сообщает, что временно исполняющий обязанности руководителя региона набирает 64,56% голосов. Это на 0,03% больше, чем по результатам подсчета половины бюллетеней.

Его соперники по борьбе за кресло губернатора Санкт-Петербурга кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова набирает 16,88% голосов, кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов — 15,92%.

Экзитполы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные ранее, прочили Беглову победу на выборах с результатом 56% голосов. Амосов, согласно этим данным, занимает второе место с результатом 21,4%, Тихонова набирает 19%.

Согласно последним данным ЦИК, на всех выборах губернаторов, которые в Единый день голосования прошли в 16 регионах, победу одерживают временно исполняющие обязанности руководителей регионов.

Кроме того, согласно предварительным итогам выборов, второго тура не намечается ни в одном из регионов, где выбирали губернаторов. Все лидеры предварительно набирают более 50% голосов.