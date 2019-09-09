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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Единый день голосования-2019 ,  
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Беглов упрочил лидерство после подсчета 90% протоколов
ЦИК обновила данные по итогам выборов губернатора Санкт-Петербурга. Лидирует врио главы города Александр Беглов с более чем 60% голосов
Александр Беглов (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Александр Беглов продолжает уверенно лидировать на прошедших 8 сентября выборах губернатора Санкт-Петербурга. ТАСС со ссылкой на результаты ЦИК после подсчета 90,11% протоколов сообщает, что временно исполняющий обязанности руководителя региона набирает 64,56% голосов. Это на 0,03% больше, чем по результатам подсчета половины бюллетеней.

Его соперники по борьбе за кресло губернатора Санкт-Петербурга кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова набирает 16,88% голосов, кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов — 15,92%.

Экзитполы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные ранее, прочили Беглову победу на выборах с результатом 56% голосов. Амосов, согласно этим данным, занимает второе место с результатом 21,4%, Тихонова набирает 19%.

Политика
В России прошел единый день голосования. Главное


Согласно последним данным ЦИК, на всех выборах губернаторов, которые в Единый день голосования прошли в 16 регионах, победу одерживают временно исполняющие обязанности руководителей регионов.

Кроме того, согласно предварительным итогам выборов, второго тура не намечается ни в одном из регионов, где выбирали губернаторов. Все лидеры предварительно набирают более 50% голосов. 

Политика
Лидерство кандидатов от власти и «потерянный регион» для «Единой России»

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Александр Беглов, выборы, Единый день голосования
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