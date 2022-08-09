Турецкая газета узнала о планах Анкары предложить газовый коридор в ЕС
Турция на встрече стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре в Узбекистане собирается поднять вопрос о создании энергетического коридора, сообщает Türkiye Gazetesi.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Сочи, где он встречался с российским коллегой Владимиром Путиным несколько дней назад, сообщил, что тот позвал его на саммит ШОС. Эрдоган пообещал принять участие. В ходе переговоров лидеры договорились в том числе об оплате поставок газа в рублях.
Турция в ШОС не входит, но является партнером организации.
Как пишет издание, Анкара, после того как при ее посредничестве удалось договориться о вывозе зерна из украинских портов, рассчитывает оказать содействие и в разрешении энергетического кризиса в Европе — путем транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны через свою территорию.
В конце июля Россия и Украина по отдельности заключили соглашения с Турцией и ООН о вывозе зерна из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Согласно договору, следить за погрузкой будут представители Турции и ООН, а проверять суда на входе и выходе — координационный центр, куда вошли Анкара, Москва, Киев и ООН. Первый сухогруз вышел из одесского порта 1 августа.