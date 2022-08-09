Türkiye Gazetesi: Турция хочет обсудить газовый коридор в ЕС на саммите ШОС

Турецкая газета узнала о планах Анкары предложить газовый коридор в ЕС

Анкара выразила готовность оказать содействие в разрешении энергетического кризиса в Европе, предложив транспортировать СПГ в европейские страны через свою территорию

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Турция на встрече стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре в Узбекистане собирается поднять вопрос о создании энергетического коридора, сообщает Türkiye Gazetesi.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Сочи, где он встречался с российским коллегой Владимиром Путиным несколько дней назад, сообщил, что тот позвал его на саммит ШОС. Эрдоган пообещал принять участие. В ходе переговоров лидеры договорились в том числе об оплате поставок газа в рублях.

Турция в ШОС не входит, но является партнером организации.

В ШОС входят восемь стран: Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при организации. Еще шесть стран являются партнерами ШОС по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка.

Как пишет издание, Анкара, после того как при ее посредничестве удалось договориться о вывозе зерна из украинских портов, рассчитывает оказать содействие и в разрешении энергетического кризиса в Европе — путем транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны через свою территорию.

В конце июля Россия и Украина по отдельности заключили соглашения с Турцией и ООН о вывозе зерна из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Согласно договору, следить за погрузкой будут представители Турции и ООН, а проверять суда на входе и выходе — координационный центр, куда вошли Анкара, Москва, Киев и ООН. Первый сухогруз вышел из одесского порта 1 августа.