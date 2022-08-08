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В Италии компания начнет перерабатывать мусор для замены газа из России

Итальянская компания Maire Tecnimont начнет перерабатывать мусор для замены газа из России
Итальянская Maire Tecnimont рассчитывает извлекать углерод и водород из отходов на свалках для производства экологически чистых химикатов и топлива, чтобы в перспективе производить внутри страны 10% газа для отопления
Фото: Andrew Medichini / AP
Фото: Andrew Medichini / AP

Итальянская компания Maire Tecnimont работает над новым решением по снижению зависимости страны от природного газа из России. В компании считают, что переработка мусора поможет Риму заменить российское топливо, пишет Bloomberg.

Проект Green Circular District предусматривает извлечение углерода и водорода из отходов на свалках для производства экологически чистых химикатов и топлива.

По словам главного исполнительного директора компании Алессандро Бернини, ежегодно на свалках страны выбрасывается около 16 млн тонн отходов, которые не подлежат вторичной переработке.

«Мы могли бы перерабатывать их в синтетический газ, чтобы снизить зависимость от иностранной энергетики. С десятью установками, способными перерабатывать 600 тыс. тонн в год каждая, за пятилетний период эти установки могли бы производить внутри страны 10% газа, необходимого для отопления и электроснабжения итальянской сети в целом», — сказал он.

Итальянская Eni заявила о планах заменить российский газ к 2025 году
Бизнес
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Как отмечает агентство, сейчас Италия примерно на 25% зависит от импорта газа из России, тогда как в конце февраля этот показатель был выше — 38%. Рим намерен полностью стать независимым от российского газа к зиме 2024-2025 годов.

Так, в конце июля итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила, что рассчитывает за счет контрактов с другими поставщиками полностью заменить российский газ к 2025 году.

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Компания уже заключила соглашения о поставках газа с Алжиром, Египтом и Конго. Помимо этого рассматривается возможность заключить контракты с Ливией, Анголой и Мозамбиком. Все это, как считают в Eni, достижение к 2025 году альтернативных поставок газа в объеме до 20 млрд куб. м фактически покроет 100% годового импорта российского газа.

В марте Eni анонсировала выход из проекта газопровода «Голубой поток», соединяющего Россию с Турцией, в котором ей принадлежит 50%.

Eni 27 июля сообщила, что получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок — объем будет снижен с примерно 34 млн до 27 млн куб. м в сутки. До событий на Украине и введения антироссийских санкций поставки российского газа в Италию составляли 63 млн куб. м в сутки, сообщала La Stampa. Однако впоследствии «Газпром» снизил объемы.

Это произошло на фоне сокращения прокачки по трубопроводу «Северный поток-1», по которому российский газ поступает в Европу. Сокращать поставки по нему «Газпром» начал с середины июня из-за того, что Siemens не вернула с ремонта в Канаде турбину.

Страны ЕС приняли решение сократить потребление газа на 15%. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что в будущем Евросоюз откажется от всех видов топлива, которое закупает в России.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, счел, что «разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует».

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Италия газ Россия мусор компания
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