В Италии компания начнет перерабатывать мусор для замены газа из России

Итальянская Maire Tecnimont рассчитывает извлекать углерод и водород из отходов на свалках для производства экологически чистых химикатов и топлива, чтобы в перспективе производить внутри страны 10% газа для отопления

Фото: Andrew Medichini / AP

Итальянская компания Maire Tecnimont работает над новым решением по снижению зависимости страны от природного газа из России. В компании считают, что переработка мусора поможет Риму заменить российское топливо, пишет Bloomberg.

Проект Green Circular District предусматривает извлечение углерода и водорода из отходов на свалках для производства экологически чистых химикатов и топлива.

По словам главного исполнительного директора компании Алессандро Бернини, ежегодно на свалках страны выбрасывается около 16 млн тонн отходов, которые не подлежат вторичной переработке.

«Мы могли бы перерабатывать их в синтетический газ, чтобы снизить зависимость от иностранной энергетики. С десятью установками, способными перерабатывать 600 тыс. тонн в год каждая, за пятилетний период эти установки могли бы производить внутри страны 10% газа, необходимого для отопления и электроснабжения итальянской сети в целом», — сказал он.

Как отмечает агентство, сейчас Италия примерно на 25% зависит от импорта газа из России, тогда как в конце февраля этот показатель был выше — 38%. Рим намерен полностью стать независимым от российского газа к зиме 2024-2025 годов.

Так, в конце июля итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила, что рассчитывает за счет контрактов с другими поставщиками полностью заменить российский газ к 2025 году.

Читайте на РБК Pro Pro «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами Инструкции Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Инструкции Pro Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио Статьи Pro Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Статьи Pro Цифровые бедуины: с каким бизнесом россияне выходят в Эмираты Цифровые бедуины: с каким бизнесом россияне выходят в Эмираты Статьи Pro Что нужно знать о покупке недвижимости в Таиланде: нюансы и советы Что нужно знать о покупке недвижимости в Таиланде: нюансы и советы Статьи Pro Уволить и взять обратно: как оформить трудовые отношения с директором ООО Уволить и взять обратно: как оформить трудовые отношения с директором ООО Инструкции

Компания уже заключила соглашения о поставках газа с Алжиром, Египтом и Конго. Помимо этого рассматривается возможность заключить контракты с Ливией, Анголой и Мозамбиком. Все это, как считают в Eni, достижение к 2025 году альтернативных поставок газа в объеме до 20 млрд куб. м фактически покроет 100% годового импорта российского газа.

В марте Eni анонсировала выход из проекта газопровода «Голубой поток», соединяющего Россию с Турцией, в котором ей принадлежит 50%.

Eni 27 июля сообщила, что получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок — объем будет снижен с примерно 34 млн до 27 млн куб. м в сутки. До событий на Украине и введения антироссийских санкций поставки российского газа в Италию составляли 63 млн куб. м в сутки, сообщала La Stampa. Однако впоследствии «Газпром» снизил объемы.

Это произошло на фоне сокращения прокачки по трубопроводу «Северный поток-1», по которому российский газ поступает в Европу. Сокращать поставки по нему «Газпром» начал с середины июня из-за того, что Siemens не вернула с ремонта в Канаде турбину.

Страны ЕС приняли решение сократить потребление газа на 15%. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что в будущем Евросоюз откажется от всех видов топлива, которое закупает в России.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, счел, что «разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует».