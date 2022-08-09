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Киев откажется от полного запрета работать в занятых Россией регионах

На Украине намерены разработать перечень видов деятельности, которые будет разрешено вести украинцам в регионах, которые Киев считает оккупированными. За сотрудничество с Россией в стране предусмотрено уголовное наказание *
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Правительство Украины внесло на рассмотрение Верховной рады законопроект об особенностях работы на территориях, которые Киев считает оккупированными Россией, следует из базы данных украинского парламента.

В карточке законопроекта указано, что он был получен Верховной радой 8 августа и передан на рассмотрение руководству парламента. Ни текст законопроекта, ни пояснительная записка к нему пока не опубликованы.

Содержание законопроекта ранее в общих чертах описал в Telegram представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Законопроект предлагает внести изменения в действующий закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины», чтобы определить перечень видов деятельности и мероприятий, которые можно вести в таких регионах, «если при этом не совершается пособничество государству-агрессору». Этим термином Украина еще со времен референдума в Крыму называет Россию. Москва неоднократно заявляла, что Крым стал частью России на законных основаниях.

Правом разрабатывать перечни «разрешенных» видов деятельности и при необходимости их ограничивать законопроект предлагает наделить кабмин, Национальный банк Украины и «независимых регуляторов».

В середине марта президент Украины Владимир Зеленский подписал так называемый закон о коллаборационизме, который предусматривает уголовную ответственность за сотрудничество с новыми властями на подконтрольных России территориях.

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За передачу материальных ресурсов и ведение хозяйственной деятельности «во взаимодействии с государством-агрессором» предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

В то же время закон прямо не дает определения термина «взаимодействие с государством-агрессором», поэтому после его принятия властям стали поступать сотни обращений от людей, которые просили разъяснить, подпадает ли та или иная деятельность под уголовное наказание, поясняет украинское издание «Зеркало недели» (заблокировано Роскомнадзором).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, это было необходимо для того, чтобы защитить от агрессии со стороны «киевского режима» жителей Донбасса, а также провести «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины. Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение и объявил о всеобщей мобилизации.

Власти Запорожья подписали распоряжение о проведении референдума
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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Херсонская область и части Харьковской и Запорожской областей Украины, в том числе города Мелитополь и Энергодар, находятся под контролем российских военных, на этих территориях работают временные военно-гражданские администрации. Руководители военно-гражданских администраций уже сообщили, что в них вскоре пройдут референдумы о присоединении к России.

Киев считает утраченные территории оккупированными и заявляет о планах их вернуть. Если в южных регионах Украины будут проведены референдумы, то Россия утратит «любую возможность переговоров» с Украиной, говорил президент Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского, отметил, что президент Украины «обратился по неверному адресу». «Дело в том, что эти планы у жителей региона, это же не мы проводим референдум. <...> [Президенту Украины] нужно обращаться к своим гражданам и спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хочет жить в его стране», — сказал Песков.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Украина Запорожская область Херсонская область Верховная рада Украины Военная операция на Украине Харьковская область
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