Россиян перестали пускать в Венсенский замок во Франции

В Венсенском королевском замке находится штаб-квартира исторической службы Минобороны Франции, отвечающей за военные архивы. А доступ в «военные помещения» министерства россиянам закрыт в связи с событиями на Украине

Вид на Венсенский замок (Фото: Katharina Kalhoff / dpa / Global Look Press)

Гражданам России в связи с событиями на Украине ограничили доступ в Венсенский замок, сообщили AFP в Минобороны Франции.

Венсенский — самый большой королевский укрепленный замок, сохранившийся во Франции. Его построили в XIV—XVII веках. Этот замок находится в коммуне Венсен в восточном пригороде Парижа. В нем располагается штаб-квартира исторической службы обороны Франции, которая отвечает за управление военными архивами.

В замке проводятся экскурсии — в целях безопасности туристов пускают внутрь по документам, удостоверяющим личность. Посетители также могут получить доступ к архивным документам, но для этого они должны зарегистрироваться на сайте этой службы и заранее зарезервировать нужные документы.

Замок находится в ведении как Министерства культуры (зданию придан статус исторического памятника), так и Минобороны (поскольку ему подведомственна историческая служба обороны) Франции.

Как пояснили агентству во французском Минобороны, россиянам ограничили доступ в «военные помещения министерства» после событий на Украине. В то же время там добавили, что для «запросов, касающихся работы журналистов», могут быть сделаны исключения.

Как сообщило AFP, в конце июля в посещении Венсенского замка отказали двум россиянкам. Одна из девушек рассказала, что охранник у металлоискателя попросил ее показать паспорт, после чего сказал, что она не может посетить замок.

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После этого девушка вновь попыталась пройти, но через другого охранника. Тот также ее не пустил. На вопрос, в чем дело, охранники ответили посетительнице: «Потому что вы русские». Как пишет AFP, девушка, журналист по профессии, покинула Россию и приехала во Францию пять месяцев назад, после того как начался конфликт на Украине.