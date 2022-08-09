В Пентагоне заявили, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS

США передали Украине уже достаточно западных реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом на брифинге заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль. Трансляция шла в Twitter Пентагона (соцсеть заблокирована в России по требованию прокуратуры).

«У украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем (HIMARS. — РБК), и приоритетом сейчас на самом деле является обеспечение устойчивых поставок», — сказал Каль.

Он отметил, что Вашингтон передал Киеву 16 таких РСЗО. Еще три идентичные системы М270 Украина получила от Великобритании. Также, по его словам, Германия передаст Украине три РСЗО.

Министр обороны Украины Алексей Резников 1 августа сообщил, что армия страны уже получила немецкие РСЗО Mars II. Германия анонсировала передачу Украине трех реактивных систем залпового огня в июне.

В последний пакет американской военной помощи Украине вошли дополнительные боеприпасы для HIMARS, но не сами установки. Общий объем военной помощи США Украине после реализации этого пакета вырос до $9,8 млрд с февраля 2022 года и до $11,8 млрд с 2014 года.