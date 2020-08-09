В Белорусии пригрозили ввести пропускной режим на избирательных участках

«Оппоненты власти обещают скопление людей» в вечерние часы, отметили в ЦИК Белоруссии

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На избирательных участках во время голосования на выборах президента Белоруссии могут ввести пропускной режим. Об этом сообщила глава Центризбиркома республики Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Хотела бы обратиться к избирателям, чтобы они не тянули, чтобы они все-таки приходили в основном в утренние или дневные часы. Ибо в вечерние часы по крайней мере оппоненты власти обещают скопление людей. И это значит, что в избирательные комиссии будет установлен пропускной режим», — сказала она.

По словам Ермошиной, при наплыве людей пропускать на участок будут столько избирателей, сколько «членов комиссий выдают там избирательные бюллетени».

«А их будут выдавать вечером меньше в силу того, что часть членов комиссии уедет с переносными ящиками обеспечивать голосование на дому, — отметила глава ЦИК. — Поэтому из-за скопления народа кто-то не сможет проголосовать, потому что в 20:00 закроются избирательные участки».