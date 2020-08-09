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В Белорусии пригрозили ввести пропускной режим на избирательных участках

«Оппоненты власти обещают скопление людей» в вечерние часы, отметили в ЦИК Белоруссии
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

На избирательных участках во время голосования на выборах президента Белоруссии могут ввести пропускной режим. Об этом сообщила глава Центризбиркома республики Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Хотела бы обратиться к избирателям, чтобы они не тянули, чтобы они все-таки приходили в основном в утренние или дневные часы. Ибо в вечерние часы по крайней мере оппоненты власти обещают скопление людей. И это значит, что в избирательные комиссии будет установлен пропускной режим», — сказала она.

По словам Ермошиной, при наплыве людей пропускать на участок будут столько избирателей, сколько «членов комиссий выдают там избирательные бюллетени».

«А их будут выдавать вечером меньше в силу того, что часть членов комиссии уедет с переносными ящиками обеспечивать голосование на дому, — отметила глава ЦИК. — Поэтому из-за скопления народа кто-то не сможет проголосовать, потому что в 20:00 закроются избирательные участки».

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Александр Лукашенко (в центре)

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента. Граждане страны также могли проголосовать досрочно с 4 по 8 августа. В эти пять дней на участки пришли 41,7% избирателей, сообщила ЦИК.

В выборах президента Белоруссии участвуют пять кандидатов. Это действующий президент Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, а также бывший депутат нижней палаты парламента страны Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень и супруга арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который считался основным соперником Лукашенко на выборах, ЦИК в регистрации отказала. Его задержали по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Не зарегистрировал Центизбирком и оппозиционера Валерия Цепкало, объяснив решение большим количеством брака в подписях, собранных в поддержку его выдвижения. Позже Цепкало уехал из Белоруссии, заявив, что узнал о планах его арестовать.

После того как ЦИК отказалась зарегистрировать на выборы Бабарико и Цепкало, в Минске и других крупных городах страны прошли массовые акции протеста.

Автор: Виктория Полякова
Теги: выборы президента Белоруссии
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