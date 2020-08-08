Лукашенко потребовал «не дергать» людей на выборы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал, чтобы глава Минской области Александр Турчин не заставлял людей идти на выборы, сообщила пресс-служба главы государства.

«Выборы же идут. Но не отвлекайся, на выборы людей не дергай. Есть возможность, пусть подойдут досрочно проголосуют. Но потерять такой урожай ради какой-то политики — это будет идиотизм полный», — сказал он во время своего визита в Минский район, где идет компания по уборке урожая.

Лукашенко также подчеркнул, что аграрии мало внимания уделяют политике, так как заняты работой в поле.

Досрочное голосование на президентских выборах стартовало 4 августа и продлится пять дней. Основная дата голосования назначена на 9 августа.

Ранее Центральный избирательный комитет Белоруссии сообщил, что за четыре дня досрочного голосования явка избирателей составила 32,24%. самую высокую явку зафиксировали в Гомельской области — там проголосовали 42,72% избирателей в регионе.