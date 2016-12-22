Bloomberg рассказал о возвращении «Чувака» на фондовый рынок Турции

На фоне ухудшения отношений между Анкарой и Вашингтоном и падения курса лиры к доллару, на фондовом рынке Турции брокерская компания Yatirim Finansman приобрела акций на $105 млн.

Фото: Kostas Tsironis / Bloomberg

Турецкая брокерская компания Yatirim Finansman приобрела на этой неделе акции различных компаний на $105 млн (565 млн турецких лир) — больше, чем какие-либо другие инвесторы на турецком рынке, сообщает Bloomberg. При этом размер ее сделок почти в три раза больше, чем у второго по объемам покупателя на рынке.

Другие инвесторы действуют осторожно, ожидая кризиса из-за перспективы новых американских санкций. Курс турецкой лиры к доллару США во время торгов 9 августа обновил исторический минимум, упав за день на 4%, до отметки 5,42 лиры за доллар, на фоне ухудшения турецко-американских отношений, отмечает агентство. В апреле, до начала падения, доллар стоил 4 лиры. Турецкая лира упала на 29% с начала года, уточняет WSJ.

Брокерская компания Yatirim Finansman получила известность на турецком фондовом рынке в 2016 году, когда приобрела большой объем акций различных компаний и тем самым оказала влияние на местную биржу. Личность инвестора, который стоит за этой компанией, не была раскрыта, его прозвали «Чувак» (Dude).

Так, например, в 2016 году Yatirim Finansman приобрела акции Turkish Airli​nes на 144 млн лир ($51 млн), что позволило ей стать самым крупным нетто-покупателем бумаг компании за весь 2016 год, а затем продала ценных бумаг компании на 68 млн лир ($24 млн) — больше, чем какой-либо другой держатель бумаг авиакомпании. Акции Turkish Airli​nes в итоге упали до пятимесячного минимума.

Bloomberg отмечает, что до сих пор неясно, кто стоит за Yatirim Finansman — анонимный инвестор или группа инвесторов. Компания ранее отказывалась разглашать информацию, ссылаясь на соглашение с инвесторами. Единственный комментарий на этот счет дал бывший исполнительный директор брокерской компании Сениз Яркан в 2016 году, заявив, что аномально крупные сделки были совершены «не инвестором, а большим новым инвестиционным фондом, который осуществляет сделки на основании алгоритмов».

Отношения США и Турции ухудшились после того, как 1 августа Вашингтон ввел санкции в отношении министра внутренних дел и министра юстиции Турции из-за отказа Анкары освободить американского пастора Эндрю Брансона. Пастора арестовали по подозрению в шпионаже и поддержке движения исламского проповедника Фетуллаха Гюллена, которого Турция считает террористом. ​Как сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс, оба чиновника, по мнению США, играли ключевую роль в аресте и удержании под стражей пастора. Анкара объявила об ответных мерах.

После 40-процентного падения в этом году турецкие акции торгуются около девятилетнего минимума в долларовом выражении. Тем не менее индекс Borsa Istanbul 100 вырос на 3% на этой неделе, даже несмотря на падение курса лиры, отмечает Bloomberg.