Роскомнадзор ответил на статью о превышении полномочий из-за Telegram

Роскомнадзор опроверг содержание статьи «Ведомостей», в которой утверждалось, что Генпрокуратура «не давала санкции на блокировку миллионов IP-адресов в ходе борьбы с мессенджером Telegram». Об этом говорится в ответе пресс-службы Роскомнадзора на запрос РБК.

«Утверждения, допущенные в статье «Ведомостей», не отвечают содержанию представленных в рамках судебного дела доказательств. Данные утверждения основаны на некорректной и произвольной трактовке процессуальных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Роскомнадзора. Оценка обстоятельств дела будет дана судом в ходе сегодняшнего судебного заседания и при принятии решения», — говорится в ответе Роскомнадзора.

Ранее газета «Ведомости» опубликовала материал об иске ООО «Живая фотография» к Роскомнадзору и Генпрокуратуре. Заявитель, владелец сайта posterslegends.com потребовал признать незаконными действия Роскомнадзора, приведшие к блокировке ресурса, и обязать восстановить доступ к сайту. Газета со ссылкой на документ Генпрокуратуры, представленный в суд, писала, что в решении Генпрокуратуры не говорилось о блокировке IP-адреса истца, а шла речь об ограничении доступа к семи аккаунтам мессенджера и четырем сервисам, позволяющим обходить блокировки. Согласно материалу «Ведомостей», из документа следовало, что «Генпрокуратура не давала санкции на блокировку миллионов IP-адресов в ходе борьбы с мессенджером Telegram, Роскомнадзор действовал по собственной инициативе».

В середине апреля Таганский суд Москвы принял решение заблокировать доступ к Telegram в России на основании иска Роскомнадзора, поскольку мессенджер не предоставил ФСБ ключи для дешифровки пользовательской переписки.