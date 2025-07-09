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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ХАМАС согласился освободить десять израильских заложников

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Война Израиля с ХАМАС
ХАМАС заявил, что в рамках переговоров о перемирии с Израилем согласился отпустить десять заложников. По данным Израиля, столько пленных оставались в живых, их в рамках сделки должны обменять на палестинских заключенных

Палестинское исламистское движение ХАМАС опубликовало заявление на фоне продолжающихся непрямых переговоров по поводу урегулирования конфликта с Израилем. Его приводит Al Jazeera.

В заявлении говорится, что группировка «стремится к всеобъемлющему соглашению, которое положит конец агрессии, обеспечит поступление помощи и облегчит усугубляющиеся страдания в секторе Газа».

«Мы проявили необходимую гибкость и согласились на освобождение 10 заключенных в рамках нашего стремления обеспечить успех предпринимаемых усилий», — сказано в сообщении.

При этом, отмечает ХАМАС, на стадии переговоров остаются «основные вопросы», прежде всего поступление помощи, вывод израильских войск из сектора Газа и гарантия постоянного прекращения огня.

На переговорах обсуждается предложение США о 60-дневном перемирии, которое включает освобождение ХАМАС десяти живых израильских заложников и передачу тел еще 18 на первый и седьмой день прекращения огня в обмен на более 120 палестинских заключенных. Также сделка предполагает прекращение наступательной деятельности Израиля и переброску войск в южные части сектора Газа после обменов. Кроме того, за 60 дней прекращения огня стороны должны договориться о постоянном перемирии.

В начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на эту сделку, через несколько дней стало известно о согласии ХАМАС. Однако израильская сторона объявила, что группировка передала поправки, которые неприемлемы для Израиля. Тем не менее, страна решила продолжить непрямые переговоры.

Израиль назвал неприемлемыми поправки ХАМАС к сделке о перемирии в Газе
Политика
Фото:Ariel Schalit / AP / ТАСС

Последний раунд переговоров стартовал 7 июля в Дохе. Как сообщал Reuters, первая сессия окончилась безрезультатно. Times of Israel со ссылкой на арабского чиновника пишет, что 8 июля США оказали давление на Израиль, чтобы тот смягчил свою позицию в отношении частичного вывода своих войск из Газы во время обсуждаемого временного перемирия.

Однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который сейчас находится в Вашингтоне, опроверг эти сведения. «Президент [США Дональд] Трамп хочет заключить сделку, но не любой ценой. Я хочу заключить сделку, но не любой ценой. У Израиля есть требования в области безопасности и другие требования, и мы работаем вместе, чтобы попытаться достичь этого», — сказал он, отметив, что тактика США для достижения соглашений не предполагает давления на Израиль (цитата по Times of Israel).

Нетаньяху подчеркнул, что у них с Трампом общая цель: «положить конец правлению ХАМАСА в Газе», чтобы эта территория больше не представляла угрозы для Израиля. Также израильский премьер заявил о желании добиться освобождения заложников.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ХАМАС Израиль заложники Переговоры Биньямин Нетаньяху
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