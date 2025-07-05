ХАМАС согласился на предложение о перемирии

Палестинское движение ХАМАС дало положительный ответ на последнее предложение о прекращении огня в Газе сроком на 60 дней и об освобождении заложников. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

«Движение представило свой ответ братским посредникам, который характеризовался позитивным настроем. Оно полностью готово со всей серьезностью немедленно приступить к новому раунду переговоров о механизме реализации этих рамок», — приводит издание слова из заявления ХАМАС.

В то же время, отметил источник издания, ответ ХАМАС содержал «три оговорки по ключевым вопросам». Именно они являются «труднопреодолим препятствием». О каких оговорках идет речь, газета не уточняет.

Al Jazeera сообщила, что союзник ХАМАСа «Исламский джихад» (признана в России террористической и запрещена) поддерживает планы переговоров о перемирии с Израилем в секторе Газа, но потребовал «гарантий» того, что этот процесс приведет к постоянному прекращению огня.

Предложение Соединенных Штатов о 60-дневном перемирии обсуждается последние несколько месяцев. По данным Al Arabiya и Al Jazeera, оно включает освобождение живых израильских заложников и передачу тел в обмен на палестинских заключенных в несколько этапов. Израиль должен остановить всю наступательную деятельность, а после обменов передислоцировать войска в южную часть сектора. Кроме того, в первый день перемирия начнутся переговоры о постоянном прекращении огня

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