Израиль назвал неприемлемыми поправки ХАМАС к сделке о перемирии в Газе
Поправки, внесенные палестинским движением ХАМАС в предложение Катара по урегулированию в секторе Газа, неприемлемы для Израиля. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, которое опубликовал в телеграм-канале его советник Дмитрий Гендельман.
Поправки были переданы израильской стороне вечером 4 июля, уточнили в канцелярии.
«После проведения оценки обстановки премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил откликнуться на приглашение к переговорам в формате непрямого диалога и продолжить контакты по возвращению наших заложников — на основе катарской инициативы, которую Израиль уже принял», — сообщили там.
Израильская переговорная группа вылетит в Катар на встречи 6 июля, заключили в канцелярии премьера.
Телеканал Sky News Arabia ранее сообщил со ссылкой на источники, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет содержать гарантии США о том, что ХАМАС и Израиль не возобновят боевые действия в ходе 60-дневного прекращения огня и после него.
Как сообщил каналу один из собеседников, проект соглашения также предусматривает передислокацию и последующий вывод войск Израиля с территории эксклава.
Также документ должен определить график доставки в сектор Газа гуманитарной помощи, распределяемой поддерживаемым США фондом.
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