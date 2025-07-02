Трамп призвал ХАМАС к сделке с Израилем словами «лучше не будет»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль после переговоров с американскими представителями согласился на «необходимые условия» для соглашения о прекращении огня в секторе Газа на 60 дней.
В течение этого срока Соединенные Штаты будут работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне, а окончательное предложение представят Катар и Египет, сообщил Трамп.
«Я надеюсь, ради блага Ближнего Востока, что ХАМАС согласится на эту сделку, потому что лучше не будет — БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ», — написал он в Truth Social.
В Вашингтон прибыл министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер. Как писала The Times of Israel, он собирался провести переговоры со специальным посланником Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. По словам Трампа, встреча была долгой и продуктивной.
Предложение Соединенных Штатов о 60-дневном перемирии обсуждается последние несколько месяцев. По данным Al Arabiya и Al Jazeera, оно включает освобождение живых израильских заложников и передачу тел в обмен на палестинских заключенных в несколько этапов. Израиль должен остановить всю наступательную деятельность, а после обменов передислоцировать войска в южную часть сектора. Кроме того, в первый день перемирия начнутся переговоры о постоянном прекращении огня
В конце мая израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что принимает план США. ХАМАС заявил, что изучает предложение и примет решение, «которое будет служить интересам народа». Впоследствии переговоры зашли в тупик, в основном из-за разногласий о том, что произойдет по окончании срока прекращения огня.
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