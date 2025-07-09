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Политика ,  
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Путин уволил одного из заместителей Лаврова

Путин уволил Богданова с постов замглавы МИД и своего спецпредставителя
Михаил Богданов
Михаил Богданов (Фото: МИД России)

Президент Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности своего специального представителя по Ближнему Востоку и странам Африки, следует из указа. Он также уволен с поста замглавы МИД, следует из другого указа.

Дипломат занимал пост спецпредставителя президента с октября 2014 года, а замминистра иностранных дел — с июня 2011-го.

В январе этого год Путин продлил замглавы МИД срок государственной службы до 2 марта 2026 года. Богданову в марте исполнилось 73 года.

Предельный возраст пребывания на госслужбе — 65 лет. Для некоторых категорий госслужащих (в частности, «руководители») он может быть продлен до 70 лет.  Соответствующее решение с согласия самого госслужащего может принять госорган или должностное лицо, назначившее того на должность. Эта норма не распространяется на тех госслужащих, кого назначает президент России.

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