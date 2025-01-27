Путин продлил срок госслужбы замглавы МИДа Богданова до 2026 года

Михаил Богданов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин продлил до 2 марта 2026 года срок государственной службы заместителя главы российского МИДа Михаила Богданова. Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Богданов родился в 1952 году. Работает в должности заместителя министра иностранных дел России с 2011 года, специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки — с 2014 года.

Он занимается вопросами отношений России со странами Ближнего Востока и Африки, Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и другими международными мусульманскими организациями, а также взаимодействием с российскими мусульманскими организациями, проблематикой сирийского и ближневосточного урегулирования, вопросами собственности бывшей Российской империи в Святой земле (Израиль, Палестина, Ливан, Иордания) и работой секретариата форума партнерства Россия — Африка.

Предельный возраст пребывания на госслужбе — 65 лет. Для некоторых категорий госслужащих (в частности, «руководители») он может быть продлен до 70 лет. Соответствующее решение с согласия самого госслужащего может принять госорган или должностное лицо, назначившее того на должность. Эта норма не распространяется на тех госслужащих, кого назначает президент России.

В феврале 2024 года Путин объявил благодарность Богданову.