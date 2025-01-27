Путин продлил срок госслужбы замглавы МИДа Богданова до 2026 года
Президент России Владимир Путин продлил до 2 марта 2026 года срок государственной службы заместителя главы российского МИДа Михаила Богданова. Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Богданов родился в 1952 году. Работает в должности заместителя министра иностранных дел России с 2011 года, специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки — с 2014 года.
Он занимается вопросами отношений России со странами Ближнего Востока и Африки, Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и другими международными мусульманскими организациями, а также взаимодействием с российскими мусульманскими организациями, проблематикой сирийского и ближневосточного урегулирования, вопросами собственности бывшей Российской империи в Святой земле (Израиль, Палестина, Ливан, Иордания) и работой секретариата форума партнерства Россия — Африка.
Предельный возраст пребывания на госслужбе — 65 лет. Для некоторых категорий госслужащих (в частности, «руководители») он может быть продлен до 70 лет. Соответствующее решение с согласия самого госслужащего может принять госорган или должностное лицо, назначившее того на должность. Эта норма не распространяется на тех госслужащих, кого назначает президент России.
В феврале 2024 года Путин объявил благодарность Богданову.
Читайте РБК в Telegram.
СК объявил Моргенштерна в розыск
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Как выросли траты на рестораны во время новогодних праздников
В Москве побит температурный рекорд 1914 года
Как работает копи-трейдинг на криптобирже
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов