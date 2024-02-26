Путин объявил благодарность замглавы МИД России Михаилу Богданову
Президент Владимир Путин объявил благодарность своему спецпредставителю по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилу Богданову. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Также за вклад в реализацию внешнеполитического курса России президент наградил почетной грамотой заместителя директора третьего департамента стран СНГ МИД Дмитрия Верченко, заместителя директора третьего департамента стран СНГ МИД Сергея Оверченко и чрезвычайного и полномочного посла в отставке Константина Шувалова.
Михаил Богданов работает на должности заместителя министра иностранных дел России с 2011 года, специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки — с 2014 года.
Богданов занимается вопросами отношений России со странами Ближнего Востока и Африки, Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и другими международными мусульманскими организациями, взаимодействиями с российскими мусульманскими организациями, проблематикой сирийского урегулирования, ближневосточного урегулирования, вопросами собственности бывшей Российской Империи в Святой земле (Израиль, Палестина, Ливан, Иордания) и работой секретариата форума партнерства Россия-Африка.
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