В МИДе заявили, что Москва обсуждает с Дамаском судьбу российских баз

Михаил Богданов (Фото: МИД России)

Россия находится в контакте с властями Сирии относительно судьбы российских военных баз, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов.

«Мы ведем контакты, все пока работает. Надеюсь, что мы достигнем взаимопонимания.», — передает его слова ТАСС.

Богданов добавил, что Москва ожидает делегацию из Дамаска. В настоящее время власти пока определяют сроки визита, уточнил он. Россия также направила приглашение главе МИД Сирии Асааду аш-Шейбани.

«Надеемся, что это приглашение будет реализовано. Это будет хорошая возможность обсудить весь комплекс наших отношений», — подчеркнул Богданов.

Российские военные присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. Они находятся в западной части республики, на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении на этих базах российских сил на 49 лет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в декабре 2024 года заявил, что Москва обсуждает судьбу своих баз в Сирии с новыми властями. Тогда объединенные силы противников президента Башара Асада заняли столицу Сирии Дамаск и свергли главу государства. Экс-президент получил убежище в России.