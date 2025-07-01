Мерц отверг возможность для ФРГ стать стороной конфликта на Украине

Германия не станет стороной конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.

«Говорю это снова: Германия не будет стороной конфликта (на Украине — РБК)», — сказал Мерц.

По словам канцлера, необходимо «сделать все», чтобы остановить боевые действия.

Политик отметил, что готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным перемирие в конфликте. Сделать это Берлин готов только вместе с Киевом, но «не за спиной Украины», уточнил Мерц.

Ранее Bild сообщил, что Германии будет искать почти €1 млрд не из бюджета для помощи Киеву. По информации газеты, министр обороны Германии Борис Писториус во время недавнего визита в Киев обещал выделить Украине и еще нескольким государствам около €9 млрд в текущем году в качестве помощи. Почти вся эта сумма должна была быть передана Украине.

Позднее Минобороны Германии повысило сумму до €9,2 млрд. При этом правительство канцлера Фридриха Мерца выделило €8,3 млрд из бюджета на эти цели, пишет Bild. Министерство обороны Германии ошибку в расчетах опровергло.

Россия выступает против военной помощи Украине со стороны Запада, отмечая, что это лишь затягивает конфликт.