Тайвань начал самые масштабные учения в своей истории

Ежегодные учения «Ханьгуан» продлятся десять дней, вдвое дольше обычного, тайваньские военные отработают сценарии вторжения Китая. В маневрах примут участие рекордные 20 тыс. резервистов и мирные жители

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В среду, 9 июля, на Тайване начались ежегодные военные учения «Ханьгуан», сообщает Focus Taiwan. Они продолжатся десять дней, до 18 июля, что вдвое дольше обычного.

Традиционно маневры, которые проводятся на острове с 1984 года, длятся пять дней и четыре ночи. Они призваны проверить боеготовность Тайваня на случай китайского вторжения.

В этот раз к учениям привлекут рекордные 20 тыс. резервистов, пишет Bloomberg. Участвовать будут и гражданские: они проверят подвалы крупной сети супермаркетов, переоборудованные в укрытия, а местные власти — готовность оказывать базовые услуги и поставки в условиях кризиса.

«Цель учений в этом году — укрепить способность Тайваня к долгосрочному сопротивлению и укрепить устойчивость как в армии, так и в гражданском обществе», — заявил внештатный научный сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности в Тайбэе Чэ Чжун. В маневрах военные задействуют больше техники, закупленной у США, в частности реактивные системы залпового огня HIMARS (первые боевые испытания систем прошли в мае). По словам Чэ Чжуна, учения решили продлить в том числе из-за необходимости протестировать новое оружие, особенно беспилотники.

Как сообщили в Министерстве национальной обороны Тайваня, в первые дни военные отработают противостояние китайской тактике «серой зоны», которая подразумевает перекрытие доступа к портам острова береговой охраной. Затем, с 13 по 18 июля, маневры перейдут в фазу «полномасштабных боевых действий», в том числе проведение противодесантных операций на побережье.

Китай считает Тайвань своей провинцией, но Тайбэй настаивает на своей независимости. Financial Times со ссылкой на источники в Минобороны Тайваня писала в мае, что китайские ВВС и ракетные войска усовершенствовались до такой степени, что «могут в любой момент» атаковать остров. В Пекине допускали применение военной силы, чтобы взять остров под контроль, заявляя при этом, что стремятся к «мирному воссоединению».