Моди поздоровался на русском с индийской общиной в Москве. Видео

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди продемонстрировал знания русского языка на встрече с представителями индийской общины в Москве.

«Привет, Москва! Как дела?» — сказал он.

Индийский премьер прибыл в Россию с официальным визитом на два дня — с 8 по 9 июля. Поездка стала первым зарубежным визитом Моди после того, как он в третий раз возглавил правительство Индии.

По прибытии он сообщил, что ждет «дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства» между странами, и встретился с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле ранее заявили о большом значении этой поездки.