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В Одессе демонтировали мемориальную доску в память об Александре Суворове

Фото: monuments.top
Фото: monuments.top

Власти Одессы демонтировали мемориальную доску, посвященную российскому полководцу Александру Суворову, пишет УНИАН.

По информации горсовета, доску сняли 15 марта. Она была расположена по адресу: Приморская, 2. С 1969 по 1995 год эта улица носила имя Суворова, памятная табличка была установлена в 1995 году.

В декабре 2022 года в Одессе демонтировали памятники основателям города (императрице Екатерине II и ее сподвижникам — Иосифу Дерибасу, Платону Зубову, Францу де Воллану и Григорию Потемкину), а также памятник Александру Суворову.

Подготовка к демонтажу началась 28 декабря, основные работы прошли ночью 29-го.

Городские власти уточнили, что демонтированные фигуры отправят на хранение в Одесский национальный художественный музей.

Памятник основателям Одессы появился в 1900 году. Вместе с Екатериной II, во время правления которой был основан город (1784 год), на нем установили скульптуры Иосифа Дерибаса (строитель первого порта на месте Одессы), Франца де Воллана (первый архитектор города), Григория Потемкина и Платона Зубова (екатеринославские генерал-губернаторы. Екатеринослав в советское время назывался Днепропетровском, сейчас — Днепр).

Большевики снесли скульптуру, она была помещена в музей. В 2007 году монумент восстановили.

Теги
памятник Одесса демонтаж
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