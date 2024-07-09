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Выборы президента США ,  
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AP узнало о слабом понимании Байденом конкретных мер против России и КНР

AP: Байден слабо понимает конкретные меры против России и Китая
Сюжет
Выборы президента США
Психическое состояние 81-летнего Байдена не вызывает недоверия, он в общем понимает ситуацию с конфликтом на Украине и вопросы, связанные с Китаем, но конкретные меры — не очень, рассказали источники AP
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Джо Байден глубоко понимает ситуацию вокруг конфликта на Украине или угроз Китая, но затрудняется в вопросах конкретных мер, принимаемых в контексте этих проблем, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на источники в администрации США.

Его источники добавили, что пока общее психическое состояние Байдена не вызывает вопросов.

Белый дом сообщил об отсутствии у Байдена болезни Паркинсона
Политика
Джо Байден

Байдену 81 год. За последнее время обострилось обсуждение его способности быть президентом и далее из-за возраста, особенно на фоне провальных дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом, которому 78 лет.

Дебаты прошли 28 июня в эфире CNN. Канал после них провел опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену.

Как писала Politico со ссылкой на осведомленные источники в начале июля, Байден на встрече с губернаторами-демократами заявил, что в последние дни проходил медицинское обследование, и подчеркнул, что по-прежнему «в добром здравии». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Байден «пару раз в неделю» проходит через «устные проверки» врачом во время тренировок, а через тщательные медицинские осмотры — ежегодно.

Также она заявила, что у Байдена не выявлена болезнь Паркинсона (при ней отмирают клетки мозга, ответственные за двигательные функции и тонус мышц, поэтому при этом заболевании наблюдаются дрожание рук, замедленность движений, нарушение координации, появляются трудности при ходьбе).

The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что на той же встрече с губернаторами президент сообщил о планах отказаться от официальных рабочих мероприятий после 20:00, чтобы больше спать. Свое неудачное выступление на дебатах он связал с переутомлением после крупных зарубежных поездок. NYT отмечает, что предвыборный штаб главы государства называл причиной провала на дебатах простуду президента.

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Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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