Байден заявил, что будет больше спать после провала на дебатах

Президент США Джо Байден заявил, что ему нужно больше спать и меньше работать. Об этом он сказал на встрече с губернаторами-демократами, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, президент планирует отказаться от официальных рабочих мероприятий после 20:00, в то же время Байден заверил губернаторов, что он «остается в гонке».

Байден заявил, что его неудачное выступление на дебатах с Дональдом Трампом было вызвано переутомлением после крупных зарубежных поездок. Первоначально, уточняет NYT, предвыборный штаб главы государства заявил, что неуспех на дебатах был связан с простудой.

Заявление президента Соединенных штатов о необходимости сократить рабочие часы подтвердил CNN также со ссылкой на источники. По сообщению телеканала, комментарий Байдена оставил нескольких губернаторов «разочарованными».

Дебаты Байдена и Трампа состоялись 27 июня 2024 года в студии CNN в Атланте (штат Джорджия). Зрители телеканала присудили победу республиканцу, а члены и спонсоры Демократической партии задумались о замене кандидата на предстоящих выборах. Сам Байден признал, что его выступление было неудачным, однако отказался сниматься с выборов.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Формально Байдена и Трампа еще не выдвигали партии в качестве своих кандидатов, однако оба набрали необходимое число голосов делегатов от своих партий. Согласно результатам опроса Bloomberg News и Morning Consult, 82% избирателей считают 81-летнего действующего президента США слишком старым, 59% называли экс-главу Белого дома слишком опасным.