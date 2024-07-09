В аэропортах Волгограда и Астрахани ввели ограничения после атак дронов

В аэропортах ограничены прилеты и вылеты рейсов, в Волгограде два рейса перенаправили в Саратов и Владикавказ. Оба региона этой ночью подверглись атакам дронов, в Волгоградской области после нее загорелись нефтебаза и подстанция

Международный аэропорт Волгограда (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В аэропортах Волгограда и Астрахани после атак беспилотников в этих регионах введены ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Согласно данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, задерживаются четыре прибывающих рейса, в Астрахани — три.

В пресс-службе обоих аэропортов РБК подтвердили введение ограничений. В волгоградском аэропорту сообщили, что рейс авиакомпании RedWings WZ2261 из Челябинска перенаправили в Саратов, рейс «Уральских авиалиний» U61850 из Антальи (Турция) — во Владикавказ. Кроме того, задерживается вылет рейса «Аэрофлот» SU1185 в Москву и прибытие рейса из столицы SU1180.

В астраханском аэропорту задерживаются прилеты двух рейсов из Москвы и одного из Актау (Казахстан), задержан один рейс в столицу.

Минобороны сообщило о 38 сбитых дронах над российскими регионами Политика

В Астраханской области, как сообщило Минобороны, прошедшей ночью было уничтожено пять беспилотников. Губернатор Игорь Бабушкин сообщал, что ее отразили на севере региона, пострадавших не было.

В Волгоградской области, как заявил губернатор Андрей Бочаров, из-за падения обломков дронов произошли пожары на подстанции в городе Фролово к северо-западу от Волгограда и нефтебазе в Калаче-на-Дону (к западу от Волгограда). На подстанции возгорание было оперативно потушено, но произошло отключение электричества. Пострадавших при пожаре на нефтебазе не было.

Всего за прошедшую ночь, по данным Минобороны, были уничтожены и перхвачены 38 дронов в Астраханской, Ростовской (21), Курской (7), Белгородской (3), Воронежской (2). О беспилотниках в Волгоградской области в сообщении Минобороны не говорилось.