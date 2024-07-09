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Военная операция на Украине ,  
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Два человека ранены в Шебекинском округе при атаке дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Не менее двух человек получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Так, по его информации, люди пострадали в селе Ржевка при сбросе боеприпаса с беспилотника и атаки дрона-камикадзе на два автомобиля. «Мужчина с осколочным ранением плеча доставляется бригадой скорой в городскую больницу № 2 города Белгорода. Еще один мужчина с осколочным ранением грудной клетки и плеча доставляет в областную клиническую больницу для оказания помощи», — уточнил Гладков.

В то же время в самом Шебекино повреждения получили два социальных объекта — выбиты окна, осколками повреждены фасады.

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Фото:сервис Google Street View

Также, по словам губернатора, два социальных объекта в селе Новая Таволжанка подверглись атаке дронов, в зданиях выбиты окна, повреждены кровля и фасад.

В селе Вознесеновка загорелась кровля жилого дома из-за попадания беспилотника.

Теги
Персоны
Белгородская область Шебекино дроны пострадавшие Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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