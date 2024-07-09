 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Волгоградский губернатор сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
В результате падения обломков после атаки дронов на регион произошел пожар на подстанции во Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону, сообщил Бочаров

Силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

В результате падения обломков произошел пожар на подстанции во Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.

«Пожар на подстанции был оперативно ликвидирован, энергоснабжение не остановлено. На месте пожара на нефтебазе работают силы противопожарной службы региона и МЧС, угрозы жилым объектам нет», — сообщил он.

Губернатор Ростовской области заявил о массированной атаке дронов
Политика

В мае дрон упал на территории Волгоградского НПЗ и взорвался, там возник пожар. Волгоградский НПЗ принадлежит «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». В апреля РБК и ТАСС сообщали, что ЛУКОЙЛ запустил установку первичной переработки нефти на Волгоградском НПЗ, она была повреждена в феврале в результате атаки беспилотников. В том же месяце ее восстановили.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Андрей Бочаров Волгоградская область нефтебаза беспилотники
Материалы по теме
Воронежский губернатор сообщил об уничтожении нескольких дронов
Политика
В Курской области сбили четыре украинских беспилотника
Политика
Гладков рассказал о последствиях удара по Белгороду
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 95,66 (+0,09) Инвестиции, 08 июл, 17:37 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 88,17 (+0,03) Инвестиции, 08 июл, 17:37
Власти обсудили создание проекта «управляемого найма» мигрантов Экономика, 07:00
Старики владеют большинством активов в США и Европе. Чем это грозит миру Pro, 07:00
Губернатор заявил о массированной атаке дронов в Астраханской области Политика, 06:59
Наследник династии Дассо потерял мандат после более полувека в парламенте Политика, 06:55
В Кировске произошел пожар на складе химикатов на площади 1,5 тыс. кв. м Общество, 06:22
В Курской области сбили четыре украинских беспилотника Политика, 06:20
Гладков сообщил о четырех погибших и 20 пострадавших из-за атак за сутки Политика, 06:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Книги авторов c псевдонимами оказались под угрозой «сиротства» Технологии и медиа, 06:06
Волгоградский губернатор сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки БПЛА Политика, 06:05
Германия расширила список поставляемого на Украину оружия Политика, 05:55
Производители в России стали чаще использовать в продуктах «мясной клей» Общество, 05:52
Антонов обвинил США в умалчивании удара ракетой ВСУ в Киеве Политика, 05:46
В Крыму рассказали о лишении бизнесменов с Украины активов на полуострове Политика, 05:25
Гладков сообщил о пострадавшем в ходе шестого обстрела Шебекино за сутки Политика, 04:36