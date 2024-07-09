Волгоградский губернатор сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки БПЛА

В результате падения обломков после атаки дронов на регион произошел пожар на подстанции во Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону, сообщил Бочаров

Силы ПВО и средства РЭБ отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

В результате падения обломков произошел пожар на подстанции во Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону.

«Пожар на подстанции был оперативно ликвидирован, энергоснабжение не остановлено. На месте пожара на нефтебазе работают силы противопожарной службы региона и МЧС, угрозы жилым объектам нет», — сообщил он.

В мае дрон упал на территории Волгоградского НПЗ и взорвался, там возник пожар. Волгоградский НПЗ принадлежит «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». В апреля РБК и ТАСС сообщали, что ЛУКОЙЛ запустил установку первичной переработки нефти на Волгоградском НПЗ, она была повреждена в феврале в результате атаки беспилотников. В том же месяце ее восстановили.