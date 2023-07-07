В НАТО заявили о прогрессе в переговорах по вопросу вступления Швеции

Участники встречи, посвященной вопросу вступления Швеции в НАТО, добились прогресса. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«На встрече мы все согласились с тем, что добились хорошего прогресса. Мы все согласились с тем, что полное членство Швеции отвечает интересам безопасности всех союзников, и мы все хотим завершить этот процесс как можно скорее», — сказал он на пресс-конференции после переговоров с министрами иностранных дел Швеции и Турции Тобиасом Билльстрёмом и Хаканом Фиданом.

Шведский министр в свою очередь выразил надежду на успешные переговоры между представителями Стокгольма и Анкары, которые пройдут в Вильнюсе 10 июля, передает Bloomberg. Шведская сторона считает, что Стокгольм выполнил все обязательства перед Анкарой.

Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года и декларировали желание вступить в альянс одновременно. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против. После этого Хельсинки, Стокгольм и Анкара начали переговоры об устранении разногласий. В конце июня страны подписали трехсторонний меморандум из десяти пунктов, по которому Стокгольм и Хельсинки взяли на себя ряд обязательств по обеспечению гарантий безопасности Турции, а также по снятию с нее эмбарго на поставки вооружений.

Несмотря на это, Анкара неоднократно обвиняла Швецию, что та не выполняет положения трехстороннего соглашения. В Стокгольме эти обвинения отрицали. В январе 2023 года Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит вступление Швеции в альянс после того, как лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран у турецкого посольства. В апреле Турция ратифицировала заявку Финляндии отдельно от Швеции и та стала членом НАТО.