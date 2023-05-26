Пресс-служба ростовского губернатора: разрушений и пострадавших из-за сбитой ракеты нет

Власти Ростовской области заявили, что обломки сбитой ракеты упали в поле

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Обломки сбитой средствами противовоздушной обороны украинской ракеты в Ростовской области накануне вечером упали в поле, пострадавших и разрушений в результате нет, сообщили РБК в пресс-службе губернатора региона Василия Голубева.

Вечером 25 мая Голубев написал в своем телеграм-канале, что система ПВО сбила украинскую ракету в районе города Морозовска.

Морозовск — административный центр Морозовского района; в 3 км от города находится одноименный военный аэродром. Там базируется 559-й бомбардировочный авиационный полк, он относится к 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа. В марте президент Владимир Путин присвоил этому полку наименование «гвардейский».

В Ростовской области наряду с еще семью российскими регионами, граничащими с Украиной, с середины октября 2022 года действует режим среднего уровня реагирования.