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Йеллен призвала «четко и ясно» говорить о разногласиях с Китаем

Глава Минфина США по итогам визита в Китай заявила о прогрессе в отношениях двух стран
Глава Минфина США по итогам четырехдневного визита в Пекин заявила, что Вашингтон не стремится отстраниться от экономики Китая. Отношения между странами стабилизировались, но проблемы невозможно решить в одночасье, считает Йеллен
Джанет Йеллен
Джанет Йеллен (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Между США и Китаем есть серьезные разногласия, говорить о них нужно «четко и прямо», заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен на пресс-конференции в Пекине.

По ее словам, отношения двух стран удалось стабилизировать благодаря двусторонним встречам, которые провела Йеллен; они продлились в общей сложности десять часов. Глава Минфина общалась с вице-премьером Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэном, премьер-министром Ли Цяном, другими высокопоставленными чиновниками и экспертами в области экономики и климата, отмечает Reuters.

Йеллен назвала переговоры продуктивными и содержательными, но в то же время отметила, что «ни один визит не решит наши проблемы в одночасье». «Но я ожидаю, что эта поездка поможет создать устойчивый и продуктивный канал связи с новой экономической командой Китая», — сказала она.

Глава Минфина США подчеркнула, что Вашингтон не стремится отстраниться от экономики Китая, поскольку это «было бы катастрофичным для обеих стран и дестабилизирующим для мира». По ее словам, Соединенные Штаты хотят видеть «открытую, свободную и справедливую экономику», а не ту, которая «заставляет страны принимать чью-либо сторону».

Визит Йеллен в Китай продлился четыре дня. В Китае после ее переговоров с Хэ Лифэном заявили, что Пекин и Вашингтон провели «откровенный и прагматичный обмен мнениями» об экономической и финансовой ситуации в обеих странах и во всем мире и договорились укреплять контакты и сотрудничество «в реагировании на глобальные вызовы». В то же время Китай выразил обеспокоенность по поводу санкций и ограничений, введенных Вашингтоном против Пекина.

В середине июня в Китай приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен, он встречался с председателем КНР Си Цзиньпином. Целями поездки Блинкен называл установление двусторонних каналов связи и предотвращение конфликта в соперничестве двух стран, поддержку интересов и ценностей США и изучение сфер, в которых возможно было бы установить транснациональное сотрудничество. По мнению Блинкена, все они были достигнуты. Президент США Джо Байден считает, что госсекретарь «проделал чертовски хорошую работу» и в отношениях двух стран намечается прогресс.

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