Йеллен провела пятичасовые переговоры с вице-премьером Госсовета КНР

Глава Минфина США Джанет Йеллен призвала Китай к сотрудничеству в области экономики и климата, а вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн выразил обеспокоенность санкциями Вашингтона

Глава Минфина США Джанет Йеллен провела в Пекине «откровенные и конструктивные» переговоры с вице-премьером Госсовета Китая по экономическим вопросам Хэ Лифэном, сообщает министерство. Они продлились пять часов, встреча на высоком уровне прошла на фоне стремления двух стран снизить напряженность в отношениях, отмечает Bloomberg.

В заявлении Минфина отмечается, что Йеллен подняла вопросы, «вызывающие обеспокоенность», также она рассказала о подходе администрации США «к поиску здоровой экономической конкуренции с Китаем при равных условиях для американских рабочих и бизнеса».

По словам Йеллен, даже когда у Соединенных Штатов и Китая возникают разногласия, «жизненно важно, чтобы две страны находили способы совместной работы по вопросам, представляющим общий и глобальный интерес, включая долговые проблемы в странах с низким уровнем дохода и развивающихся экономиках, и финансирование борьбы с изменением климата».

Китайская сторона согласилась укреплять сотрудничество, хотя и выразила обеспокоенность санкциями США и другими ограничительными мерами против Пекина.

Визит Йеллен в Пекин проходит в рамках стремления администрации президента Джо Байдена наладить отношения с Китаем, главным геополитическим соперником США. Он последова за поездкой госсекретаря Энтони Блинкена в столицу Китая в июне.

Блинкен во время трехдневной поездки в Китай встречался с председателем страны Си Цзиньпином. В преддверии поездки Блинкен говорил, что у Госдепартамента три цели: установить двусторонние каналы связи и предотвратить конфликт в соперничестве двух стран, выступить в защиту интересов и ценностей США и изучить сферы, в которых возможно было бы установить транснациональное сотрудничество. По мнению Блинкена, все три цели были выполнены.

Байден, комментируя визит Блинкена, заявил, что госсекретарь «проделал чертовски хорошую работу» и в отношениях двух стран намечается прогресс.