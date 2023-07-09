В какие страны есть прямые перелеты из России. Карта

Россия с 1 июля возобновила прямое авиасообщение с Кубой. По данным Росавиации, она стала 36-й страной, с которой у России есть прямое регулярное или чартерное авиасообщение. О каких странах речь — в инфографике РБК

О возобновлении полетов на Кубу стало известно в мае 2023 года. Рейсы будет выполнять компания «Россия» — «дочка» «Аэрофлота». В Америке для полетов из России ранее появилось и другое направление — Венесуэла. Чартеры из Москвы в Порламар запустила компания «Северный ветер» 1 октября 2022 года. Той же осенью посол России в этой стране Сергей Мелик-Багдасаров говорил, что самолеты будут отправляться 3-4 раза в месяц по мере заполняемости.

Вскоре после объявления о возобновлении авиасообщения с Кубой стало известно об открытии прямых перелетов во Вьетнам. В начале июня компания «ИрАэро» запустила рейсы из Иркутска в Ханой. Прямое сообщение между странами к тому моменту отсутствовало уже более двух лет, отмечали в компании.

В мае 2023-го Россия также возобновила прямое авиасообщение с Грузией — это произошло после четырехлетнего перерыва.

С февраля 2022 года свое небо для российских самолетов закрыли Евросоюз, США, Канада и некоторые другие страны.