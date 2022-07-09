В США генерала отстранили от работы за комментарий к посту жены Байдена

Гэри Волески (Фото: Luke Sharrett / Getty Images)

Американское военное командование отстранило от работы отставного генерала, который оставил саркастический комментарий под твитом первой леди США Джилл Байден, и начало разбирательство его поведения. Об этом пишет издание USA Today.

Байден в своем Twitter осудила решение верховного суда, лишившего женщин конституционных гарантий права на аборт. «Рад, что вы наконец разобрались, что такое женщина», — написал под постом ветеран Ирака Гэри Волески.

Как заявила пресс-секретарь сухопутных сил США, Волески отстранен от исполнения своих обязанностей до завершения разбирательства. Волески сотрудничает с армией в качестве «старшего ментора», оказывая разнообразные консультационные услуги.

Верховный суд США отменил постановление 1973 года по делу Кроу против Уэйда. Тогда судьи решили, что женщины вправе прерывать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным.

В этот раз пять из шести судей-республиканцев выступили за отмену этого постановления, три судьи-демократа и председатель суда Джон Робертс настаивали на обратном. В решении суда указывается, что Конституция США «не дает права на аборт», который представляет собой «глубокий моральный вопрос», полномочия передаются на уровень штатов. Судьи от Демократической партии отметили в совместном заявлении, что это решение Верховного суда ограничивает права женщин и их статус свободных и равноправных граждан.

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«Суд буквально перенес Америку на 150 лет назад. На мой взгляд, это печальный день для страны, но это не значит, что борьба окончена», — заявил Джо Байден, добавив, что суд отнял у американцев конституционное право, которое он уже признал. Решение стало «трагической ошибкой» и «реализацией экстремистской идеологии», подчеркнул Байден.

Экс-президент Дональд Трамп при этом одобрил произошедшее, указав, что этому поспособствовали назначенные им судьи от республиканцев. «Бог принял решение», — добавил он.