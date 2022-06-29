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Военная операция на Украине ,  

Песков назвал хамством слова главы Минобороны Британии о Путине

Бен Уоллес заявил, что президент «унизил Россию в глазах всего мира». Песков назвал эти слова хамством и свидетельством низкого уровня культуры
Бен Уоллес
Бен Уоллес (Фото: Olivier Matthys / AP)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков счел хамством высказывания министра обороны Британии Бена Уоллеса, передает ТАСС.

В среду Уоллес заявил в интервью LBC, что «взгляд Путина на себя и мир — это синдром маленького мужчины, взгляд мачо». «Вы редко слышите фразу «синдром маленькой женщины». Вы всегда слышите — «синдром маленького мужчины», и у него это в избытке», — добавил министр.

По словам Уоллеса, если бы он руководил операцией «такой же катастрофической», как та, что проводят российские Вооруженные силы, его бы уволили, а британское правительство свергли бы. Он также считает, что Россия платит высокую цену во время боевых действий, имея в виду потери, и продвигается лишь на несколько сотен метров за несколько дней.

Министр заключил, что Путин «унизил Россию в глазах всего мира».

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«К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет», — отреагировал на слова главы Минобороны Великобритании Дмитрий Песков.

По его мнению, Уоллес продемонстрировал «агрессивное бескультурье», как и другие британские политики. «Они не могут решать проблемы. Они их только создают», — счел пресс-секретарь президента.

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Он имел в виду высказывание премьера Британии Бориса Джонсона, который во вторник в интервью ZDF заявил, что Россия не стала бы начинать военную операцию, если бы Путин «был женщиной». По мнению Джонсона, действия российского президента являются примером «токсичной маскулинности».

Песков прокомментировал слова Джонсона так: «Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!»

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Бен Уоллес Дмитрий Песков Владимир Путин Минобороны Великобритании Великобритания

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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