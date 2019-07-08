Британский министр извинится перед дочерью Трамп после утечки писем посла

Министр торговли Великобритании Лиам Фокс планирует извиниться перед дочерью президента США Дональда Трампа и его советником Иванкой Трамп во время рабочего визита в США. Об этом сообщает Reuters.

«Я попрошу прощения за то, что ни наши чиновники, ни представители нашего политического класса не оправдали ожиданий, которые мы или США имеем по отношению к поведению друг друга, что в данном случае было нарушено недопустимым образом», — сказал он журналистам.

«Злобные утечки такого рода являются непрофессиональными, неэтичными и непатриотичными и могут фактически привести к разрушению отношений, что, в свою очередь, скажется на наших более широких интересах в рамках безопасности», — добавил министр.

6 июля газета Daily Mail опубликовала выдержки из писем британского посла в Вашингтоне Кима Даррока к своему начальству. В этих письмах было много критических высказываний в адрес американского президента и его администрации. Даррок называл Трампа «неадекватным» и «уникально дисфункциональным».