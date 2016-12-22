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Тереза Мэй пригрозила уволить главу МИД из-за споров о Brexit
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Тереза Мэй пригрозила уволить главу МИД из-за споров о Brexit
Политика, 02:52
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Тереза Мэй пригрозила уволить главу МИД из-за споров о Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уволит главу МИД Бориса Джонсона, если тот не согласится на ее условия выхода страны из Евросоюза
Борис Джонсон и Тереза Мэй (Фото: Andy Rain / EPA)

После совещания с членами правительства Мэй заявила своим сторонникам в кабинете министров, что готова уволить главу внешнеполитического ведомства Джонсона и других министров, если они откажутся принять ее план по плавному выходу из Евросоюза, сообщает The Times. Документ, о котором премьер-министр договаривается с Брюсселем, предлагает создание зоны свободной торговли и перечень промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.

По мнению Мэй, этот план отвечает интересам в том числе и жителей Северной Ирландии, торгующим с остающейся в составе ЕС Ирландской республикой.

Предложение Мэй вызвало недовольство среди сторонников жесткого Brexit. По их мнению, создание перечня сохранит зависимость Великобритании от ЕС.

Тем не менее, никто из членов кабинета в знак протеста пока не покинул правительство, а источник The Times на Даунинг стрит сообщил, что предложения премьера после совещания поддержали все представители правительства.

Большинство британцев проголосовали за выход страны из Евросоюза на референдуме, который состоялся в 2016 году. Одним из главных сторонников Brexit был ДжонсонВ 2017 году начались переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях этого процесса.

26 июня 2018 года, выступая перед членами нижней палаты британского парламента, ее спикер Джон Беркоу сообщил, что королева Елизавета II официально одобрила закон, предусматривающий выход страны из Евросоюза. «Я должен сообщить, что ее величество подписала документ, одобряющий закон о выходе из Евросоюза», — заявил Беркоу под одобрительные аплодисменты членов парламента от Консервативной партии.

В соответствии с законом Соединенное Королевство официально покинет Евросоюз в 23:00 29 марта 2019 года. Дальше начнется двухлетний переходный период, в ходе которого продолжит действовать часть торговых соглашений с ЕС.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Тереза Мэй , Борис Джонсон , Brexit
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