Тереза Мэй пригрозила уволить главу МИД из-за споров о Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уволит главу МИД Бориса Джонсона, если тот не согласится на ее условия выхода страны из Евросоюза

Борис Джонсон и Тереза Мэй (Фото: Andy Rain / EPA)

После совещания с членами правительства Мэй заявила своим сторонникам в кабинете министров, что готова уволить главу внешнеполитического ведомства Джонсона и других министров, если они откажутся принять ее план по плавному выходу из Евросоюза, сообщает The Times. Документ, о котором премьер-министр договаривается с Брюсселем, предлагает создание зоны свободной торговли и перечень промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не подпадут под будущие ограничения.

По мнению Мэй, этот план отвечает интересам в том числе и жителей Северной Ирландии, торгующим с остающейся в составе ЕС Ирландской республикой.

Предложение Мэй вызвало недовольство среди сторонников жесткого Brexit. По их мнению, создание перечня сохранит зависимость Великобритании от ЕС.

Тем не менее, никто из членов кабинета в знак протеста пока не покинул правительство, а источник The Times на Даунинг стрит сообщил, что предложения премьера после совещания поддержали все представители правительства.

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