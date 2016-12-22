ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,27 62,29 EUR Нал. 74,44 73,26 USD Бирж. 62,65 -0,33 EUR Бирж. 73,57 -0,43 USD ЦБ. 62,83 -0,29 EUR ЦБ. 73,94 +0,03 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6728,10 -17,90 IMOEX 2373,24 +1,19% RTSI 1193,71 +1,72% Brent 77,95 +1,25% DJIA 24725,41 +1,10% Nasdaq 7728,15 +0,52%
Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Британии после конфликта с Мэй
Лента новостей
Goldman Sachs спрогнозировал новый финал Чемпионата мира 18:50, Экономика Появилось видео избиения депутата ЛДПР в Москве 18:47, Общество МИД заподозрил Лондон в предоставление неверных данных о Скрипалях 18:47, Политика Арестованный по запросу ОАЭ британский болельщик вышел из СИЗО 18:33, Общество В Черном море начались совместные учения ВМС США и Украины 18:32, Политика Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 18:23, РБК и «Шелл» Министр обороны Британии обвинил Россию в нападении на земле королевства 18:22, Политика Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с осени прошлого года 18:19, Финансы Минфин устранил лазейку с ценой на водку слабее 40% 18:17, Финансы Число жертв ливней в Японии достигло 120 человек 18:10, Общество Захарова сочла отставку Джонсона нежеланием оставаться «в дырявой шлюпке» 18:03, Политика «Уралвагонзавод» показал новый трамвай после закрытия предыдущего проекта 18:01, Технологии и медиа Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 17:55, Партнерский материал Туск не исключил отказа от Brexit после отставки Джонсона 17:53, Политика Автором документа с фармстратегией Минпромторга оказался менеджер Biocad 17:49, Общество Часть Воронежа осталась без воды из-за аварии 17:45, Общество Бернское побоище и ограбление века: истории чемпионатов мира по футболу 17:44, Спорт  Хранить или избавляться: криптовалюта Cardano подешевела до $0,143 17:36, Крипто Беззащитное вино: почему власти отменят льготу для российских виноделов 17:36, Экономика В Госдуме пояснили идею смягчить уголовное наказание за репосты 17:35, Общество Правозащитники рассказали о задержании на пикете в поддержку Титиева 17:32, Общество Большая семья: как спланировать автопутешествие с детьми 17:30, РБК и Volkswagen Teramont Эрдоган принес присягу на посту президента Турции 17:25, Политика Силуанов и Кудрин поспорили по поводу цены отсечения в бюджетном правиле 17:22, Экономика Туск назвал Крымский мост причиной продления санкций против России 17:17, Политика Место в GLOMAG: что означает новый санкционный регламент Минфина США 17:15, Мнение Госдума решила доработать законопроект о новом способе доставки повесток 17:14, Общество Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Британии после конфликта с Мэй 17:10, Политика
Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Британии после конфликта с Мэй
Политика, 17:10
0
Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Британии после конфликта с Мэй
Премьер Тереза Мэй уже приняла его отставку и поблагодарила за работу, говорится в заявлении британского правительства. На прошлой неделе Мэй пригрозила Джонсону отставкой из-за разногласий по Brexit
Борис Джонсон (Фото: Victoria Jones / AP)

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон покидает британское правительство. Об отставке Джонсона говорится в заявлении с Даунинг-стрит.

«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел. Его преемник будет объявлен в ближайшее время. Премьер-министр благодарит Бориса за его работу», — цитирует Bloomberg заявление.

В посольстве Великобритании в Москве не стали комментировать РБК отставку Джонсона.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила уволить Бориса Джонсона и других министров, если они откажутся принять ее план по выходу из Евросоюза. Заявление британского премьера было сделано 7 июля после совещания с членами правительства.

Речь идет о документе в рамках договоренностей​ с Брюсселем по Brexit. Он предлагает создание зоны свободной торговли и составление перечня промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не попадут под будущие ограничения. Британский премьер уверена, что этот план отвечает интересам в том числе и жителей Северной Ирландии, которые торгуют с остающейся в составе ЕС Ирландской Республикой. Однако сторонники жесткого Brexit недовольными этими предложениями Мэй. Они уверены, что создание перечня сохранит зависимость Великобритании от ЕС.

Отставка Джонсона стала второй в кабинете министров Мэй на фоне разногласий по Brexit. Накануне свой пост по этой же причине покинул министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис.

Борис Джонсон занимал пост главы МИД Великобритании с 13 июля 2016 в правительстве Терезы Мэй. До этого был мэром Лондона.

Авторы: Мария Бондаренко, Егор Губернаторов.
Теги: Борис Джонсон , Тереза Мэй , отставка , Brexit
Главное
Автором документа с фармстратегией Минпромторга оказался менеджер Biocad Общество
Материалы по теме
Посольство назвало слова Джонсона о санкциях угрозой репутации Британии Политика
Борис Джонсон допустил ужесточение британских санкций против России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter