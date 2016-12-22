Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Британии после конфликта с Мэй

Премьер Тереза Мэй уже приняла его отставку и поблагодарила за работу, говорится в заявлении британского правительства. На прошлой неделе Мэй пригрозила Джонсону отставкой из-за разногласий по Brexit

Борис Джонсон (Фото: Victoria Jones / AP)

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон покидает британское правительство. Об отставке Джонсона говорится в заявлении с Даунинг-стрит.

«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел. Его преемник будет объявлен в ближайшее время. Премьер-министр благодарит Бориса за его работу», — цитирует Bloomberg заявление.

В посольстве Великобритании в Москве не стали комментировать РБК отставку Джонсона.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила уволить Бориса Джонсона и других министров, если они откажутся принять ее план по выходу из Евросоюза. Заявление британского премьера было сделано 7 июля после совещания с членами правительства.

Речь идет о документе в рамках договоренностей​ с Брюсселем по Brexit. Он предлагает создание зоны свободной торговли и составление перечня промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не попадут под будущие ограничения. Британский премьер уверена, что этот план отвечает интересам в том числе и жителей Северной Ирландии, которые торгуют с остающейся в составе ЕС Ирландской Республикой. Однако сторонники жесткого Brexit недовольными этими предложениями Мэй. Они уверены, что создание перечня сохранит зависимость Великобритании от ЕС.

Отставка Джонсона стала второй в кабинете министров Мэй на фоне разногласий по Brexit. Накануне свой пост по этой же причине покинул министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис.

Борис Джонсон занимал пост главы МИД Великобритании с 13 июля 2016 в правительстве Терезы Мэй. До этого был мэром Лондона.