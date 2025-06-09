Может ли Калифорния отделиться от США из-за конфликта с Трампом

Дональд Трамп направил нацгвардию в охваченный протестами Лос-Анджелес. Губернатор штата Гэвин Ньюсом назвал это противозаконным и грозит судебным иском. Чем чреват конфликт Трампа с властями штата — в статье РБК

Уличные протесты в Лос-Анджелесе, Калифорния, 8 июня 2025 года (Фото: Mario Tama / Getty Images)

Почему Трамп направил нацгвардию в Лос-Анджелес

6 июня 2025 года в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско вспыхнули массовые беспорядки. Они последовали за рейдами Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), прошедшими в районах с преобладанием латиноамериканского населения и затронувшими предприятия и производства, где, предположительно, работают нелегальные мигранты. В пятницу в Лос-Анджелесе были задержаны 44 человека по подозрению в нарушении миграционного законодательства и один — за воспрепятствование действиям правоохранительных органов. Эти данные подтвердили правозащитные организации. Министерство внутренней безопасности США заявило, что агенты ICE арестовали «наиболее опасных преступников-нелегалов», включая лиц, ранее осужденных за кражи, сексуальное и физическое насилие, наркоторговлю и незаконное владение оружием.

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Последовавшие за этим акции протеста, первоначально ненасильственные, быстро переросли в столкновения с полицией. Демонстранты перекрыли автомагистраль 101, связывающую Лос-Анджелес с другими городами Калифорнии, выкрикивали антиправительственные лозунги, оставляли граффити с критикой ICE и размахивали флагами латиноамериканских стран. Они также препятствовали арестам мигрантов, прокалывали шины служебных автомобилей и поджигали их, забрасывали полицейских камнями, кусками бетона, мусорными баками, яйцами и даже электросамокатами. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Калифорния лидирует среди штатов США по численности мигрантов — около 3 млн человек. В Лос-Анджелесе проживают 1,35 млн мигрантов, что составляет треть населения города, согласно правительственной статистике за 2024 год.

На второй день беспорядков, 7 июня, президент США Дональд Трамп подписал меморандум об отправке в Лос-Анджелес 2 тыс. национальных гвардейцев — для защиты агентов ICE, других представителей федерального правительства, федеральной собственности «в местах, где проходят или могут пройти акции протеста». Срок миссии — 60 дней с возможным продлением или сокращением по решению главы Пентагона. Питу Хегсету поручено командование этим корпусом.

В Пентагоне также заявили, что к подавлению беспорядков могут быть привлечены 500 морских пехотинцев, состоящих на действительной службе. Для этого президенту придется задействовать Закон о восстании 1807 года. Последний раз его применяли в 1992 году — и тоже для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе (Трамп рассматривал возможность задействовать положения этого закона в разгар протестов, вызванных гибелью Джорджа Флойда в Миннесоте в 2020 году).

8 июня первые 300 национальных гвардейцев прибыли в город и приступили к силовому подавлению протестов. Однако беспорядки не утихли, и уже к вечеру департамент полиции Лос-Анджелеса объявил весь центр города «зоной незаконных собраний», а глава департамента Джим Макдоннелл признал, что ситуация выходит из-под контроля. Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что Лос-Анджелес был «захвачен и оккупирован нелегальными мигрантами и преступниками». «Теперь агрессивные мятежные толпы атакуют наших федеральных агентов, пытаясь помешать операциям по депортации. Но эти беспорядки только укрепляют нашу решимость», — написал он. Сами волнения он сначала назвал «протестами левых радикалов, организованными подстрекателями и часто проплаченными нарушителями порядка», а затем «мигрантскими бунтами». Заместитель главы аппарата Белого дома и советник президента по внутренней безопасности Стивен Миллер описал действия администрации как «борьбу за спасение цивилизации».

Почему власти Калифорнии хотят подать на Трампа в суд

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение администрации незаконным и направил главе Пентагона письмо с требованием немедленно отозвать нацгвардейцев. «У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп. Это серьезное нарушение государственного суверенитета — нагнетание напряженности при отвлечении ресурсов оттуда, где они действительно необходимы. Отмените приказ. Верните контроль Калифорнии», — написал он в соцсети X. Вслед за этим губернатор заявил, что Трамп действует как диктатор, и пригрозил президенту судебными разбирательствами. Против решений федерального правительства выступила и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, назвавшая рейды и ввод войск в Лос-Анджелес «преднамеренной попыткой посеять хаос».

Национальная гвардия обычно привлекается по запросу губернатора штата и находится под его командованием. По данным The New York Times, последним президентом, использовавшим нацгвардию для подавления беспорядков без запроса губернатора, был Линдон Джонсон. 20 марта 1965 года он отправил войска в Алабаму, чтобы защитить протестующих, выступавших за предоставление избирательных прав темнокожим американцам. Это произошло после «Кровавого воскресенья» 7 марта, когда полиция жестоко разогнала марш из Сельмы в Монтгомери. В августе 1965 года был принят Закон об избирательных правах, положивший конец дискриминации темнокожих на выборах.

Республиканцы и демократы предлагают расходящиеся версии событий в Лос-Анджелесе. Первые публикуют в соцсетях видео с кадрами насилия со стороны протестующих, размахивающих флагами Мексики и Сальвадора, представляя это как доказательство «иностранного вторжения». Демократы же пытаются подчеркнуть, что до вмешательства федералов демонстрации носили мирный характер, и призывают протестующих не поддаваться на провокации. Губернатор Ньюсом заявил, что жертвами нынешней иммиграционной политики становятся даже «четырехлетние девочки, которые пытаются получить образование». Вероятно, он имел в виду мексиканскую семью, въехавшую в США в 2023 году по временному гуманитарному разрешению ради лечения малолетней дочери в Лос-Анджелесе. После ужесточения иммиграционной политики при Трампе семье грозила депортация, ставившая жизнь ребенка под угрозу. 3 июня девочке разрешили остаться в США.

Чем чревато противостояние президента с Калифорнией

Конфликт между администрацией Трампа и демократами, находящимися у власти в Калифорнии, длится не первый год, а сам президент неоднократно коверкал фамилию губернатора штата, пренебрежительно называя его «Ньюскам» (Newscum, от англ. scum — отброс). Эксперты Калифорнийского университета в Беркли еще в начале января предупредили, что администрация настроена на серьезное противостояние с «синим» штатом. «Зачем затевать конфликт с Калифорнией? Посмотрите Fox News. Калифорния — это пугало. В Калифорнии города вышли из-под контроля. Калифорния делает все эти безумные вещи с изменением климата… Наказание Калифорнии — это, с их точки зрения, нечто положительное», — объяснил политолог Генри Брейди.

Прогнозы аналитиков сбылись: в инаугурационной речи Трамп обвинил власти Калифорнии в разрушительных лесных пожарах. Его администрация начала расследование в отношении расположенных в штате университетов, предполагая, что те при приеме абитуриентов отдавали предпочтение представителям определенных рас. В мае Трамп пригрозил, «возможно, навсегда» отозвать значительную часть финансирования Калифорнии из государственного бюджета, если власти штата продолжат разрешать трансгендерам участвовать в соревнованиях по женским видам спорта, а в июне пообещал лишить финансирования проект скоростных поездов в штате. По данным CNN, Белый дом также хочет лишить финансовой поддержки калифорнийские университеты. Ньюсом в ответ пригрозил остановить перечисление налоговых поступлений в федеральную казну.

8 июня Томас Хоман, отвечающий в Белом доме за иммиграционную политику и депортацию нелегалов («царь границ»), заявил, что Ньюсом и Басс могут быть арестованы, если они «перейдут красную черту» и будут препятствовать действиям агентов ICE. В ответ губернатор Калифорнии предложил чиновнику перейти от слов к делу. «Почему он этого не делает? Раз он такой крутой парень. Он знает, где меня найти», — сказал Ньюсом в интервью MSNBC. Он также сказал NYT, что был готов к нападкам Белого дома. «Это неудивительно — чтобы они преуспели, Калифорния должна потерпеть неудачу, поэтому они будут использовать все свои заезженные методы, несмотря на доказательства против них», — заметил глава штата.

Судебные споры между Калифорнией и Дональдом Трампом имеют богатую историю: за его первый президентский срок штат подал против него более 120 исков. Сейчас Калифорния продолжает судиться с Трампом, в том числе из-за его тарифной политики. «В первые 100 дней [президентства Трампа] мы подавали иски чаще чем раз в неделю… Такими темпами мы преодолеем отметку в 100 исков за два года, так что это почти вдвое быстрее, [чем в первый срок Трампа]», — сказал генеральный прокурор штата Боб Бонта.

Кандидат юридических наук, руководитель Центра республиканских исследований Родион Белькович заявил РБК, что у властей Калифорнии не так много эффективных способов дать правовой отпор федеральному правительству. Пока не задействованный Трампом Акт о восстании, продолжил он, предусматривает возможность перевести подразделения нацгвардии в прямое федеральное подчинение (что Ньюсом и счел незаконным). «По большому счету только суды могут поставить под сомнение правомерность использования президентом нацгвардии напрямую, указав, например, на отсутствие для того должного повода. Но положения акта настолько общо сформулированы, что оставляют огромное поле для действий исполнительной власти», — пояснил Белькович.

Он также отметил, что в условиях двухпартийной системы границы американских штатов нередко становятся идеологическими и ужесточение федеральной политики, в том числе миграционной, часто сталкивается с саботажем на местах. Протесты в Лос-Анджелесе позволили республиканцам укрепить образ Трампа, представляя сопротивление губернаторов и мэров как «акт предательства в отношении американского народа» и подчеркивая необходимость сильной центральной власти. Но традиционно республиканцы, напротив, отстаивали права штатов, считая федеральный центр угрозой праву на самоопределение.

В период президентства Джо Байдена похожий конфликт, также из-за миграции, разгорелся между федеральным правительством и властями республиканского Техаса, и в соцсетях и СМИ стали активно обсуждать выход штата из состава США. Комментируя возможность подобных действий со стороны Калифорнии, Белькович отмечает, что право на сецессию прямо Конституцией США не предусмотрено, но и не запрещено, и эта двусмысленность в том числе привела к войне Севера и Юга. Эксперт предположил, что ни Ньюсом, ни кто-либо еще сейчас не готов пойти на новую гражданскую войну. «Тем не менее вопрос о сецессии — это действительно важнейшая тема в политической истории Америки, ведь само современное американское государство стало возможным благодаря одностороннему выходу колоний из состава Британии. Сегодня такие события маловероятны, но обострение конфликта между центром и регионами, конечно, налицо», — резюмировал он.